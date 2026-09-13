Trump insta al Smithsonian a instalar una estatua de George Washington de 30 pies y a organizar una exposición de cinco años

Vista general de la estatua de George Washington situada frente al Independence Hall de Filadelfia. NurPhoto vía AFP.

El presidente Donald Trump dijo este viernes que quiere que la Institución Smithsonian rinda homenaje a George Washington con una exposición de cinco años y una estatua de 30 pies.

"Es, sin duda, el mayor héroe de Estados Unidos. Sin él, nuestro país y nuestras libertades no existirían", afirmó Trump en una publicación de Truth Social.

La estatua propuesta sustituiría a la estatua del "infinito", una escultura abstracta situada en la entrada sur del Museo Nacional de Historia de Estados Unidos.

"Esa extraña escultura modernista no dice nada a los visitantes sobre Estados Unidos, no inspira a nadie y no rinde homenaje a ninguno de nuestros grandes héroes estadounidenses,", afirmó Trump.

Continuó diciendo que, durante las celebraciones del 250.º aniversario de la nación el pasado verano, el museo no brindó a Washington ni a los demás Padres Fundadores "la celebración que se merecen".

Trump continuó criticando que el museo presenta la historia de EE. UU. con un sesgo crítico, centrándose en la esclavitud, la opresión y los fracasos históricos de Estados Unidos, mientras ignora sus logros.

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