Notas desclasificadas del FBI revelan discrepancias entre la entrevista a Flynn y los registros oficiales del Buró

Publicado por Steven Richards 9 de septiembre, 2026

Las notas manuscritas, durante mucho tiempo secretas, de dos agentes del FBI sobre su entrevista de 2017 con Mike Flynn han sido desclasificadas y destacan nuevas discrepancias con los documentos oficiales del Buró que se utilizaron para procesar penalmente al primer asesor de Seguridad Nacional del presidente Donald Trump y presionarlo para que llegara a un acuerdo de culpabilidad hace casi una década.

Las notas de los exagentes especiales Peter Strzok y Joe Pientka fueron divulgadas el miércoles por el Grupo de Trabajo de Transparencia Gubernamental de la Casa Blanca, en un momento en que fiscales federales intensifican una investigación del gran jurado sobre si la pesquisa del FBI acerca de la colusión con Rusia constituyó una conspiración criminal para imputar falsamente a Trump y a sus partidarios durante las elecciones de 2016 y sus secuelas.

Las notas contemporáneas muestran diferencias entre lo que los agentes anotaron cuando entrevistaron a Flynn el 24 de enero de 2017 y lo que se consignó en el resumen oficial mecanografiado de la entrevista, conocido como FD-302, que se ingresó en el sistema del FBI más de 20 días después y que luego se usó para sustentar su procesamiento.

Flynn fue imputado en un tribunal federal de Washington DC en noviembre de 2017 por un cargo de declaraciones falsas ante los agentes del FBI que investigaban denuncias de interferencia rusa en las elecciones de 2016.

Según los fiscales, Flynn “afirmó y representó falsamente” ante los agentes que “no pidió al [embajador ruso Serguéi Kisliak] que se abstuviera de escalar la situación en respuesta a las sanciones que Estados Unidos había impuesto a Rusia” por la presunta interferencia en las elecciones de 2016.

El 20 de diciembre de 2016, el mismo día en que Flynn tuvo al menos una llamada con Kisliak, la Administración Obama expulsó a 35 diplomáticos rusos y autorizó al Gobierno a responder a las operaciones cibernéticas rusas.

Sin embargo, las notas manuscritas de Pientka contienen una anotación intrigante que, al parecer, se atribuye a Flynn en la entrevista sobre su conversación con Kislyak: "Oye, no hagas nada".

Del mismo modo, el informe resumido del FBI indicaba que Flynn recordaba haber realizado cuatro o cinco llamadas el día en que habló con el diplomático ruso desde un lugar de vacaciones navideñas en la República Dominicana. Sin embargo, las notas de Strzok citaban a Flynn diciendo: "Si es así, no lo recuerdo. Si es así, era un lugar muy concurrido para hacer llamadas".

Aunque Flynn se declaró inicialmente culpable de los cargos, posteriormente solicitó retirar su declaración de culpabilidad al contar con nueva representación legal. Su nueva abogada, Sidney Powell, alegó que el formulario FD-302, que constituía la base de los cargos contra su cliente, había sido alterado por Strzok, uno de los agentes que interrogó a Flynn, y por Lisa Page, una abogada del FBI que no estuvo presente en el interrogatorio.

En los mensajes de texto de la pareja, que se hicieron públicos en 2020, Strzok y Page hablaron de cómo Strzok había realizado modificaciones significativas en el FD-302. De hecho, Strzok le dijo a Page que estaba "intentando no reescribir por completo" el resumen debido a su mal estado original. Page también aportó modificaciones, según muestran los mensajes de texto.

Trump indultó a Flynn en noviembre de 2020, poniendo fin al proceso judicial. Flynn presentó una demanda civil en 2023 en la que alegaba un proceso judicial malintencionado, afirmando que los investigadores del Departamento de Justicia, bajo lo que él denominó un "liderazgo virulentamente antitrumpista" dentro del FBI, lo habían tomado como blanco debido a su asociación con la campaña de Trump de 2016, y que había sido "tildado falsamente de traidor", había perdido oportunidades de negocio y había incurrido en importantes gastos legales.

Un juez federal desestimó la demanda en 2024, pero la volvió a presentar cuando Trump volvió al cargo. En marzo de 2025, el Departamento de Justicia, bajo la dirección de la fiscal general Pam Bondi llegó a un acuerdo en la demanda por aproximadamente 1,2 millones de dólares, según informó The Associated Press.

Los registros del expediente FD-302 de Strzok y Pientka muestran que Flynn afirmó que no recordaba haber hablado con Kislyak sobre la expulsión de diplomáticos ni sobre nuevas sanciones. Según los agentes, cuando se le preguntó si había pedido a los rusos que se abstuvieran de recrudecer sus propias sanciones, Flynn habría respondido: "La verdad es que no. No lo recuerdo. No fue: ‘No hagas nada’".

Sin embargo, la redacción difiere de cómo uno de los agentes dejó constancia inicialmente de la respuesta de Flynn en la entrevista celebrada más de 20 días antes. Según el memorándum manuscrito de Pientka, se le preguntó a Flynn si recordaba alguna conversación de ese tipo con Kislyak y él respondió: "La verdad es que no. No lo recuerdo. Oye, no hagas nada".

El agente anota por separado que Flynn dijo que no hubo una "larga y prolongada" discusión "sobre no hagas nada". Sin embargo, las notas muestran que Flynn no les dijo a los agentes que nunca había hablado con Kislyak ni le había pedido que se abstuviera de agravar la situación con más expulsiones y sanciones, algo sobre lo que los fiscales lo acusaron posteriormente de mentir.

En otro caso, los agentes parecían haber modificado la respuesta de Flynn a una pregunta sobre el número de llamadas que recordaba haber mantenido con el embajador ruso y otras personas relacionadas con el incidente diplomático. En el FD-302, los agentes escriben que "FLYNN recordaba haber realizado entre cuatro y cinco llamadas ese día sobre este asunto, pero que la República Dominicana era un lugar difícil para llamar, ya que no dejaba de tener problemas de conexión".

Sin embargo, en ambos informes, los agentes señalan que Flynn no recordaba haber realizado entre cuatro y cinco llamadas. "[No] recuerdo haber realizado entre 4 y 5 llamadas", escribió un agente, utilizando un símbolo habitual para "no" o "no recuerdo". "Si las hice, fue un mal momento para llamar", añadió a la respuesta de Flynn. El otro agente escribió que Flynn respondió "si fue así, no lo recuerdo" a una pregunta sobre el número de llamadas.

A continuación puedes leer tanto las notas manuscritas de las entrevistas como el formulario FD-302, publicados por el Grupo de Trabajo sobre Transparencia Gubernamental de la Casa Blanca:

FLYNN FBI 302 - redacted and declassified by FBI 7.30.26.pdf, Pientka interview notes - redacted and declassified by FBI 7.30.26.pdf, Strzok interview notes - redacted and declassified by FBI 7.30.26.pdf

Durante años, el momento y las circunstancias en las que Strzok y Pientka entrevistaron al recién nombrado asesor de seguridad nacional han suscitado inquietudes, tanto de carácter ético como constitucional.

De hecho, apenas unas semanas antes de esa entrevista, los agentes del FBI de la oficina local de Washington presentaron un informe en el que defendían que la investigación sobre Flynn debía archivarse, después de que los investigadores no hubieran encontrado información "despectiva" que sugiriera que Flynn hubiera cometido un delito o representara una amenaza para la seguridad nacional debido a sus contactos con funcionarios del Gobierno ruso, Just the News ya había informado al respecto.

Los documentos revelan que el plan consistía en proporcionar a Flynn información de carácter defensivo para que pudiera ser consciente de los posibles escollos con los rusos al incorporarse a su nuevo puesto en la Casa Blanca. Pero entonces el agente al mando del caso más amplio sobre Rusia, Strzok, intervino para impedir que se archivara el caso y desvió la conversación hacia la posibilidad de solicitar una entrevista con Flynn, según muestran los mensajes de texto del FBI publicados en 2020.

Los mensajes muestran que, poco después de la intervención de Strzok, el debate pasó de centrarse en el archivo del caso a centrarse en solicitar una entrevista con Flynn. Sin embargo, el entonces subdirector de Contrainteligencia, William Priestap, uno de los máximos responsables de contrainteligencia del FBI, parecía preocupado por que el FBI estuviera tratando a Flynn de forma injusta.

Las notas manuscritas que ha hecho públicas un tribunal federal en abril de 2020 revelan que Priestap albergaba inquietudes a principios de enero de 2017, tras una reunión celebrada en la Casa Blanca de Obama, en la que el FBI estaba "jugando sucio" con la investigación sobre Flynn y podría haber estado intentando utilizar el interrogatorio para "hacer que mintiera, para poder procesarlo o hacer que lo despidieran?".

A pesar de todo, Strzok procedió a interrogar a Flynn.

Hubo otros varios problemas relacionados con la forma en que el FBI, bajo la dirección de James Comey, gestionó el caso contra Flynn, tal y como ya informó Just the News.

Los responsables del FBI debatieron si podían evitar, disimular o colar la advertencia obligatoria del FBI contra mentir a los agentes al inicio del interrogatorio de Flynn para que bajara la guardia. " Sería una forma fácil de introducirlo de manera casual ", escribió Page en un mensaje de texto durante las conversaciones.

", escribió Page en un mensaje de texto durante las conversaciones. Los agentes del FBI que interrogaron a Flynn, incluido Strzok, no creían que Flynn tuviera la intención de mentir ni de engañar durante su entrevista. " Strzok expresó su opinión de que Flynn parecía sincero durante el interrogatorio ", se indicaba posteriormente en un memorándum del equipo del fiscal especial Robert Mueller.

", se indicaba posteriormente en un memorándum del equipo del fiscal especial Robert Mueller. Los agentes del FBI que interrogaron a Flynn señalaron en un borrador del informe que este no negó directamente haber hablado con Kislyak sobre las sanciones, tal y como le acusaba Mueller. En cambio, señalaron, no lo recordaba, no estaba seguro e incluso admitió que era posible .

. Los responsables del Departamento de Justicia, de inmediato no creyeron que Flynn pudiera ser procesado de forma realista en virtud de la Ley Logan — una ley de 1799 que prohíbe a los ciudadanos particulares llevar a cabo actividades diplomáticas no autorizadas – por sus conversaciones con Kislyak. El exdirector adjunto del FBI Andrew McCabe declaró que le dijeron que tal procesamiento era una " hipótesis muy remota ", y la exfiscal general adjunta Mary McCord "dijo que, al enterarse de las llamadas telefónicas de Flynn con el embajador Kislyak, un procesamiento en virtud de la Ley Logan le pareció poco probable", según indican los memorandos del Departamento de Justicia.

– por sus conversaciones con Kislyak. El exdirector adjunto del FBI declaró que le dijeron que tal procesamiento era una " ", y la exfiscal general adjunta Mary McCord "dijo que, al enterarse de las llamadas telefónicas de Flynn con el embajador Kislyak, un procesamiento en virtud de la Ley Logan le pareció poco probable", según indican los memorandos del Departamento de Justicia. Altos cargos del Departamento de Justicia expresaron su preocupación y alarma por la forma en que el FBI estaba tratando a Flynn, incluido el intento de interrogarlo sin la notificación que normalmente se requiere a la Casa Blanca de Trump.

que normalmente se requiere a la Casa Blanca de Trump. Según funcionarios del Departamento de Justicia y los abogados de Flynn, la mayor parte de las pruebas mencionadas se ocultó a los tribunales y al equipo jurídico de Flynn durante años, a pesar de las repetidas órdenes de que se presentaran todos los materiales exculpatorios de Brady, es decir, las pruebas de inocencia.

Nota del editor: John Solomon trabaja como funcionario especial del Gobierno sin remuneración en calidad de presidente del Grupo de Trabajo sobre Transparencia Gubernamental de la Casa Blanca y se ha tomado una excedencia como redactor jefe de Just the News mientras desempeña dicho cargo.

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