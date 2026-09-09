Ken Paxton anuncia el avance en la distribución de 7 millones de huevos procedentes de acuerdos antimonopolio

Publicado por Kevin Killough 9 de septiembre, 2026

El fiscal general Ken Paxton anunció el martes avances en la entrega de más de 7 millones de huevos a los bancos de alimentos de Texas.

Los huevos se consiguieron mediante acuerdos con tres productores nacionales. Ya se han entregado más de 1,7 millones y está previsto entregar otros 5,3 millones en las próximas semanas.

"Tras haber conseguido 7 millones de huevos para la población de Texas, me complace anunciar que los tejanos tendrán ahora la oportunidad de recibir cajas de huevos gratuitas en comunidades de todo el estado. Seguiré ayudando a nuestras familias a llevar comida a la mesa y haré todo lo que esté en mi poder para bajar los precios y ayudar a los texanos que tienen dificultades para llegar a fin de mes", afirmó Paxton en un comunicado.

Paxton negoció en junio acuerdos con Cal-Maine Foods, Centrum/Versova y Hickman's Egg Ranch para resolver las acusaciones de violación de la legislación antimonopolio presentadas por el Departamento de Justicia de la Administración Trump y otros fiscales generales estatales. Además de la donación de 7 millones de huevos, las empresas acordaron pagar un total de 3,3 millones de dólares a los estados participantes.

Cal-Maine negó haber cometido ninguna irregularidad y declaró a CBS News que las acusaciones eran "infundadas", y Versova afirmó que se alegraba de que el caso se hubiera resuelto "sin que se haya constatado ni admitido ninguna irregularidad".

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