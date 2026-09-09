Persisten las interrupciones aéreas en Reino Unido tras una falla que afectó cientos de vuelos

Publicado por Williams Perdomo 9 de septiembre, 2026

Las operaciones aéreas continúan afectadas este miércoles en Reino Unido, con cientos de retrasos y cancelaciones, un día después de una falla técnica que afectó al organismo encargado del control del tráfico aéreo, que descartó que el incidente haya sido provocado por un ciberataque.

Según el sitio de seguimiento de vuelos FlightRadar24, unos 1.300 vuelos fueron cancelados el martes en el país, cuando comenzó la interrupción a primera hora de la tarde. Este miércoles se sumaron otras 177 cancelaciones, casi todas en el aeropuerto londinense de Heathrow.

El organismo de control aéreo NATS, que presta servicios a 15 terminales aéreas, informó que la falla ya fue "resuelta", aunque advirtió que la interrupción generó dificultades para toda la red y que la recuperación "llevará tiempo". La entidad aseguró que trabaja para reducir los retrasos acumulados.

Rolfe fue convocado, según medios británicos citados por AFP, por la ministra de Transporte, Heidi Alexander, quien tiene previsto intervenir este miércoles en la Cámara de los Comunes sobre un proyecto de ley de aviación civil.

La interrupción también provocó críticas de las aerolíneas. Neal McMahon, director de operaciones de Ryanair, pidió en Times Radio la renuncia de Rolfe después de que la compañía tuviera que cancelar 250 vuelos. McMahon afirmó que NATS les informó que el problema estaba relacionado con el sistema de procesamiento de planes de vuelo, el mismo que, según dijo, estuvo involucrado en una falla ocurrida en 2023. El ejecutivo estimó que el impacto económico para Ryanair "ascenderá a millones".

La crisis recuerda precisamente al incidente de 2023, considerado entonces como una de las peores fallas de los sistemas de control aéreo británicos en años. Más de 700.000 pasajeros resultaron afectados por retrasos y cancelaciones de unos 2.000 vuelos tras un fin de semana largo.

British Airways, que tuvo que desviar más de un centenar de vuelos el martes por la tarde, advirtió que la magnitud del problema tendrá "repercusiones importantes" debido a la disponibilidad limitada de aviones y tripulaciones. La aerolínea estimó que decenas de miles de viajeros se vieron afectados.