Lowell amenaza Hawái, Marie castiga California y el Día del Trabajo llega con lluvias en el Medio Oeste y las Rocosas, y con calor extremo en las Llanuras

Publicado por Carlos Dominguez 7 de septiembre, 2026

En Hawái, Kauai y Niihau están en alerta por el huracán Lowell, de categoría 3, que esta tarde-noche pasará al oeste de las islas. En el sur de California, el oleaje de Marie, ya lejos de la costa, sigue dejando olas de 6 a 10 pies e inundación costera en Los Ángeles, Orange, Ventura y San Diego. En el continente, el corazón del país soporta índices de calor de 105 a 110 °F en las Llanuras, Iowa arrastra riesgo de inundación tras las lluvias del domingo y un sistema de altura deja inestabilidad y aguaceros en Montana y las Rocosas.

Kauai y Niihau, en alerta por el huracán Lowell

Las autoridades de Hawái pidieron a residentes y visitantes de Kauai y Niihau que se preparen para lluvias fuertes, inundaciones y deslizamientos. El aviso llega con el huracán Lowell, de categoría 3, que el domingo descargó sobre el Pacífico a unas 520 millas al suroeste de Honolulu.

El Centro Nacional de Huracanes prevé que la tormenta roce las islas más occidentales desde la noche del lunes y que su centro pase sobre el Monumento Nacional Marino Papahanaumokuakea, al oeste del archipiélago principal. Lowell llegó a ser categoría 5 a principios de semana y ahora sopla a 121 mph; a última hora se situaba a unas 535 millas al sur-suroeste de Lihue y avanzaba al norte a 6 mph. Más tarde debería girar al noroeste y perder velocidad hacia el miércoles.

Es una de las tres tormentas activas en el Pacífico, en un episodio de El Niño que ha calentado esas aguas.

Alertas por efectos indirectos del huracán Marie en el sur de California

Aunque el huracán Marie se mantiene lejos de la costa, sus bandas externas siguen afectando al litoral sur de California este lunes. El Servicio Meteorológico Nacional mantiene avisos de oleaje alto y de inundación costera hasta las 11 pm del martes para playas de los condados de Los Ángeles, Orange, Ventura y San Diego.

Se esperan olas de 6 a 10 pies en playas orientadas al sur y suroeste, con corrientes de resaca peligrosas y riesgo de inundación costera menor en zonas bajas y paseos marítimos. Comunidades como Long Beach, Malibu y Seal Beach ya han registrado agua que rebasa diques y entra en calles y aparcamientos.

En tierra, las lluvias asociadas a la humedad de Marie son mayormente ligeras (alrededor de 0,25 pulgadas o menos en el área de Los Ángeles), con hasta 0,5 pulgadas o más en pie de montañas y montañas. La probabilidad de tormentas eléctricas es baja (10–15%), pero no nula.

Riesgo moderado de lluvias excesivas en Iowa

El Centro de Predicción Meteorológica (WPC) de la NWS elevó el domingo a riesgo moderado de lluvias excesivas el oeste de Iowa, ante tormentas de alta intensidad que podrían dejar más de 5 pulgadas de agua.

Hay avisos de inundación vigentes hasta la noche del lunes.

Lluvias intensas en el Oeste y riesgo leve en Montana

Al oeste de las Rocosas, un bajo de nivel alto profundo se adentra en el oeste de EEUU, manteniendo un tiempo fresco pero inestable. Hoy hay riesgo de lluvias intensas en el sur de Nevada y el centro de Utah, donde el flujo del sur canaliza humedad procedente del huracán Marie hacia un frente lento.

Las zonas urbanas, los cauces secos y las cicatrices de incendios son las más vulnerables a inundaciones.

Calor opresivo en el centro del país; frescor en el Noreste y la Costa Oeste

Bajo el bajo de nivel alto, el Oeste tendrá temperaturas 10 a 25 °F por debajo de lo normal, con mínimas bajo cero en elevaciones altas tan al sur como el norte de California y los picos de Sierra Nevada. En contraste, el corazón del país seguirá bajo una cresta de nivel alto implacable, con índices de calor de 105 a 110 °F y noches muy cálidas en las Llanuras centro-meridionales y el valle del Mississippi a través del Día del Trabajo y la semana laboral.

Al este del frente, el Noreste y el Atlántico medio tendrán un respiro: máximas en los 70 medios y 80 bajos y mínimas en los 40 y 50, con un primer atisbo de otoño en Nueva Inglaterra.