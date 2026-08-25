Brasil impone una multa millonaria a TikTok por irregularidades en el tratamiento de datos

Publicado por Diane Hernández 25 de agosto, 2026

La Agencia Nacional de Protección de Datos de Brasil impuso este martes una multa de casi 30 millones de dólares a TikTok por supuestas irregularidades en el tratamiento de datos de niños y adolescentes, informó la AFP.

Además de la multa por 153,7 millones de reales, el organismo ordenó a ByteDance Brasil, filial brasileña de la plataforma creada en China, que "elimine los datos obtenidos de manera irregular".

"Deficiencias en la protección de datos"

La ANPD afirma haber identificado el tratamiento de datos de usuarios menores de edad "sin fundamento legal", en violación de las normas previstas por la Ley de Protección de Datos para "este público más vulnerable".

Consideró que esas "deficiencias en la protección de datos" se han observado incluso en la modalidad de acceso al contenido de TikTok sin conexión mediante un perfil de la plataforma.

"Los mecanismos adoptados por la empresa no han sido suficientes para evitar, desde el origen, el tratamiento inadecuado de datos personales de niños y adolescentes", detalló la agencia en un comunicado.

Según la agencia, TikTok se comprometió a aplicar un plan que mejore la protección de los niños y adolescentes.

La plataforma deberá, en particular, "aplicar automáticamente parámetros de privacidad más restrictivos a las cuentas de las personas menores de 16 años (...), reforzar los sistemas de supervisión parental y establecer filtros de contenido más estrictos".