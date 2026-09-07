El FBI detiene a la quinta persona más buscada por fraude y amplía la lista en dos personas más
Manjit Singh Bed fue detenido en la India apenas 24 horas de ser incluido en el listado, al que se sumanBernhard Eugen Fritsch yOnur Simsek. Ya son cinco los miembros del documento arrestados, que suman más de S2.000 millones defraudados.
El FBI anunció la detención de Manjit Singh Bed, la quinta persona incluida en la lista de Más Buscados por fraude desde la creación de esta de esta novedosa lista. El director del Bureau, Kash Patel, también indicó que dos nuevos individuos han sido incluidos en el documento. El acusado fue arrestado en India.
De acuerdo con el Departamento de Justicia, Singh "presuntamente estafó al Gobierno al menos 600.000 dólares mediante una estafa en una tienda de alimentación de Tacoma".
"El alcance del Departamento de Justicia se extiende a todos los rincones del planeta"
En su publicación el DOJ presumió de que "como demuestra esta detención en la India, el alcance del Departamento de Justicia se extiende a todos los rincones del planeta. La División de Fraude del DOJ seguirá trabajando codo con codo con el FBI para garantizar que los estafadores como Bedi rindan cuentas, independientemente de dónde se escondan".
Una idea en la que abundó el secretario de Justicia, Todd Blanche, quien aseguró que esta detención, "en menos de un día laborable" desde que su nombre fue incluido en la lista, queda demostrado que "no hay refugio seguro para los estafadores, ni ventaja inicial lo suficientemente grande".
Cinco detenidos acusados de defraudar más de $2.000 millones
Por su parte, Patel hizo balance de lo logrado en conjunto hasta la fecha, destacando que "se trata del quinto estafador más buscado detenido desde la creación de la nueva lista hace tres meses, y de otro objetivo de gran importancia capturado en el extranjero. Los sospechosos detenidos hasta la fecha son responsables de un fraude total de más de 2.000 millones de dólares y llevaban fugados, en conjunto, casi 4.000 días antes de su detención".
Tres nuevos añadidos en septiembre
- Bernhard Eugen Fritsch. "Fritsch es buscado por su presunta participación en una estafa a inversores tras recaudar aproximadamente 35 millones de dólares para su empresa tecnológica, Starclub Inc., entre enero de 2014 y agosto de 2017. Al menos 7,3 millones de dólares del dinero de los inversores se utilizaron para financiar los gastos personales de Fritsch, como pagos hipotecarios, gastos domésticos y vehículos de lujo. En abril de 2025, Fritsch fue declarado culpable de fraude electrónico por un tribunal de California", apuntó Patel.
- Onur Simsek: "Un ciudadano turco, que se cree que reside en Turquía, es buscado por su presunta participación en una trama de fraude en la contratación pública de defensa para conseguir contratos de suministro de componentes militares críticos al Departamento de Defensa. Entre abril de 2019 y febrero de 2022, aproximadamente, Simsek y otras personas habrían utilizado una empresa ficticia para obtener dichos componentes, realizando declaraciones falsas al Gobierno y al ejército de EEUU sobre sus capacidades, para posteriormente blanquear cientos de miles de dólares y transferirlos de vuelta a Turquía mediante transferencias bancarias internacionales. Simsek se encuentra fugado desde 2023 y está acusado de una serie de delitos, entre los que se incluyen conspiración para defraudar al Gobierno de EEUU, fraude electrónico y blanqueo de capitales".
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