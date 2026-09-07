El FBI detiene a la quinta persona más buscada por fraude y amplía la lista en dos personas más

Publicado por Israel Duro 7 de septiembre, 2026

El FBI anunció la detención de Manjit Singh Bed, la quinta persona incluida en la lista de Más Buscados por fraude desde la creación de esta de esta novedosa lista. El director del Bureau, Kash Patel, también indicó que dos nuevos individuos han sido incluidos en el documento. El acusado fue arrestado en India.

De acuerdo con el Departamento de Justicia, Singh "presuntamente estafó al Gobierno al menos 600.000 dólares mediante una estafa en una tienda de alimentación de Tacoma".

"El alcance del Departamento de Justicia se extiende a todos los rincones del planeta"

En su publicación el DOJ presumió de que "como demuestra esta detención en la India, el alcance del Departamento de Justicia se extiende a todos los rincones del planeta. La División de Fraude del DOJ seguirá trabajando codo con codo con el FBI para garantizar que los estafadores como Bedi rindan cuentas, independientemente de dónde se escondan".

Una idea en la que abundó el secretario de Justicia, Todd Blanche, quien aseguró que esta detención, "en menos de un día laborable" desde que su nombre fue incluido en la lista, queda demostrado que "no hay refugio seguro para los estafadores, ni ventaja inicial lo suficientemente grande".

Cinco detenidos acusados de defraudar más de $2.000 millones

Por su parte, Patel hizo balance de lo logrado en conjunto hasta la fecha, destacando que "se trata del quinto estafador más buscado detenido desde la creación de la nueva lista hace tres meses, y de otro objetivo de gran importancia capturado en el extranjero. Los sospechosos detenidos hasta la fecha son responsables de un fraude total de más de 2.000 millones de dólares y llevaban fugados, en conjunto, casi 4.000 días antes de su detención".