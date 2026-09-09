Trump y Vance presionan para recompensar a los padres que se quedan en casa con sus hijos, revirtiendo la política de la época de LBJ

Según se informa, la Casa Blanca tiene previsto revertir medio siglo de perjuicios a la familia nuclear mediante recompensar a los padres casados que se quedan en casa y crían a sus hijos, ya que el vicepresidente JD Vance parece dispuesto a anunciar oficialmente la incorporación de este programa el jueves en la Convención Nacional Republicana (RNC) que se celebra en Dallas.

"Una familia con dos padres es el mejor entorno para criar a un niño, y sin duda supone un sacrificio. Pero nuestra labor es criar buenos hijos que se conviertan en buenos ciudadanos, por lo que creo que se trata de una iniciativa importante", declaró la legisladora Mariannette Miller-Meeks a Just The News.

El Gobierno está elaborando una normativa que permitiría a los padres casados que se quedan en casa recibir subvenciones del Fondo para el Cuidado y el Desarrollo Infantil, dotado con 12.000 millones de dólares. Vance ha convertido esta iniciativa en una prioridad y, ante la multitud reunida en su mitin del sábado en Marietta (Georgia), declaró: "Lo que queda de las cenizas de lo que han derribado es el socialismo. Pues bien, nosotros tenemos un enfoque diferente, amigos míos. Queremos invertir en ustedes. Queremos luchar por ustedes, y queremos luchar por el futuro de sus hijos".

"Vamos a derrotar al socialismo dándoles un papel en el sueño americano y así es como vamos a ganarnos el futuro. Nuestro objetivo es revertir un consenso que ha perjudicado a comunidades como esta durante décadas", concluyó Vance.

Según el borrador, uno de los progenitores casados podría recibir ayudas para cuidar de su propio hijo mientras el otro cónyuge trabaja al menos 35 horas a la semana. Las parejas no casadas y los progenitores solteros que no trabajen seguirían sin tener derecho a estas ayudas.

El programa atiende actualmente a unos 1,3 millones de niños, en su mayoría en hogares encabezados por padres solteros que trabajan. Los críticos afirman que ampliar los criterios de elegibilidad sin financiación adicional supondría una carga para los beneficiarios y proveedores actuales, y que la norma necesitará la aprobación de la Casa Blanca y un periodo de consulta pública para entrar en vigor el próximo año.

Vance como candidato a favor de la familia para 2028



Una ayuda económica para padres que se quedan en casa podría ayudar a Vance a asegurarse la carrera republicana de 2028 en la que ya va en cabeza —con alrededor de un 40% en las medias recientes— al hacer su propio uso de los gastos familiares. Las encuestas muestran que la mayoría de los votantes consideran que el cuidado infantil es un problema importante de asequibilidad, y muchos padres siguen prefiriendo que haya un adulto en casa con niños pequeños.

Esto encaja con su imagen como marido y padre de cuatro hijos. El riesgo, sin embargo, podría ser la presión de las elecciones generales: los demócratas lo tacharán de "asistencia social para parejas casadas", mientras que algunos republicanos lo calificarán de socialismo. Y las primeras encuestas cara a cara siguen muy reñidas. Si parece una ayuda para los hogares con dos progenitores a costa de los padres y madres solteros que trabajan, podría restar fuerza al argumento familiar.

Historia de la monoparentalidad incentivada por el Gobierno



Los estudiosos conservadores llevan mucho tiempo defendiendo que las normas de bienestar social de la "Gran Sociedad" contribuyeron a a la desintegración de las familias pobres, especialmente las familias negras, al pagar más cuando no había un marido en el hogar.

La "Guerra contra la Pobreza" del presidente Lyndon B. Johnson amplió el paquete de ayudas para familias con hijos a cargo e hizo que los requisitos fueran más fáciles de cumplir. Paul Peterson, de Harvard, y el Instituto de Estudios de la Familia señalan que las ayudas en efectivo, los cupones de alimentos, Medicaid y las ayudas a la vivienda a menudo se concedían a una madre solo si no vivía con ella ningún hombre que trabajara. Casarse con un marido con un salario bajo podía suponer una pérdida de prestaciones mayor que los ingresos que él aportaba.

Jason Riley del Manhattan Institute lo ha expresado sin rodeos: el Gobierno pagaba generosamente a las madres para mantener alejados a los padres.

Los estados introdujeron controles para verificar la presencia de un "hombre en el hogar". Los asistentes sociales visitaban los hogares para comprobar si había un hombre presente. Si lo había, la ayuda podía suspenderse. Los analistas del National Center y de The American Conservative afirman que esa combinación —una penalización por matrimonio más las inspecciones domiciliarias— convirtió al padre residente en una carga económica. Thomas Sowell ha escrito que la familia negra, tras sobrevivir a la esclavitud y a las leyes Jim Crow, se desintegró cuando la ayuda social pasó de ser una ayuda de emergencia a convertirse en un modo de vida.

Los nacimientos fuera del matrimonio entre la población negra aumentaron de alrededor del 24% a mediados de la década de 1960 a alrededor del 70% una generación más tarde.

El divorcio a lo largo de los años como factor que contribuyó a la dependencia del Estado



En el país, el divorcio era poco habitual en la década de 1950, con una tasa de entre 2,1 a 2,6 casos por cada 1.000 habitantes. La tasa aumentó ligeramente en la década de 1960, para luego dispararse en la década de 1970 y alcanzar su punto álgido alrededor de 1980. Desde entonces, ha ido disminuyendo en general.

Los investigadores atribuyen esta tendencia a un menor estigma, a que hay más mujeres con empleo remunerado y a que los tribunales son más flexibles. California adoptó el divorcio sin culpa en 1969; la Ley Uniforme de Matrimonio y Divorcio extendió ese modelo, y la Asociación Americana de Abogados lo aprobó en 1974.

Con el programa "Ayuda a las Familias con Hijos a Cargo", las prestaciones se ampliaron durante los años de la "Gran Sociedad" y, a menudo, se concedían con mayor facilidad cuando no había un marido en el hogar, lo que creó una penalización por matrimonio que hacía que separarse o permanecer soltero resultara más rentable que seguir casado.

Amanda Head es corresponsal en la Casa Blanca para Just The News. Puedes seguirla aquí.





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