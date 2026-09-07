“Tan vulnerables”: los responsables de MAHA en la Administración Trump declaran la guerra a la adicción infantil a las pantallas

Publicado por John Solomon 7 de septiembre, 2026

Con sobrepeso, miopes, deprimidos y ansiosos. Muchos niños en Estados Unidos viven una crisis de salud, y los responsables de MAHA en la Administración Trump declaran la guerra a una causa principal: la adicción infantil a tabletas, teléfonos y pantallas.

“Están tan vulnerables. Por eso teníamos que dar la voz de alarma, y aquí estamos. Estamos haciendo algo al respecto”, dijo la doctora Stephanie Hirodopoulos, directora de comunicación sanitaria nacional de la Oficina del Cirujano General de Estados Unidos.

La semana pasada, la mayoría de los principales expertos médicos del Gobierno —entre ellos el secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr.; el director de los NIH, el doctor Jay Bhattacharya; y el responsable de Medicare y Medicaid, el doctor Mehmet Oz— se reunieron con ejecutivos de las grandes tecnológicas, educadores y cargos estatales para trazar un plan que saque a los niños de los dispositivos y los lleve a otras actividades.

El plan se llama las 5 D: discuss, do, delay, divert y disconnect (hablar, hacer, retrasar, desviar y desconectar). El Cirujano General ha preparado además un kit para padres y un cuento familiar titulado The Magic Tablet.

“Hablen en familia”, dijo Hirodopoulos. “Pónganse de acuerdo. Reserven momentos, como las comidas. Hay que interactuar, mirarse a los ojos y tener trato social. Por la noche, aparten el teléfono y duerman bien. Y si van en el coche con la familia, hablen, cuenten historias”.

Dijo que en el acto crecía la conciencia sobre los riesgos para la salud de la adicción digital infantil.

“En 2050, el 40% de los niños tendrán miopía, es decir, no verán de lejos”, siguió Hirodopoulos. “Hay que revisar la vista antes, pero también evitar que se expongan a tabletas y teléfonos demasiado cerca, porque les fuerzan la vista”.

“Un porcentaje alto de la población es obeso, y estar en las pantallas favorece el sedentarismo. Eso impide moverse y desplaza las actividades normales que deberíamos hacer en la vida”.

“Y conocemos la ansiedad y la depresión, pero más aún los problemas neurocognitivos, de memoria, atención y lectoescritura, y los malos resultados académicos”.

Hirodopoulos dijo que la Administración se apoya en primeros resultados: las familias cocinan más sano al cundir el mensaje de MAHA, 40 estados tienen algún tipo de veto a los móviles en clase y la mayoría de las grandes tecnológicas acudieron la semana pasada al foro Live Real Life.

Sin embargo, hubo una ausencia notable: YouTube, de Google.

La Administración también cerró un gran acuerdo con Meta, matriz de Facebook e Instagram: pagará $17.000 millones a 51 estados y territorios para zanjar las acusaciones de que sus productos se diseñaron para crear adicción en los menores.

Meta ha acordado adoptar varias normas nuevas para proteger a los niños, entre las que se incluye la desactivación de las notificaciones para los adolescentes en determinados momentos, como durante el horario escolar.

En el simposio, Kennedy instó al resto del sector a seguir el ejemplo de Meta.

"Los niños pasan una gran parte de su tiempo de vigilia en ecosistemas tecnológicos, y por eso las grandes empresas tecnológicas deben actuar para proteger a nuestros hijos", afirmó.

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