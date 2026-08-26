Vuelta al colegio con Trump: el fin del adoctrinamiento y el regreso al verdadero aprendizaje

Publicado por Just The News 26 de agosto, 2026

Mientras millones de niños estadounidenses vuelven al colegio este otoño, la era de los burócratas federales que imponían la ideología progresista, las políticas raciales, y una burocracia interminable ha llegado a su fin.

Bajo el mandato del presidente Donald Trump y de la secretaria de Educación, Linda McMahon, la Administración ha llevado a cabo un reinicio completo: eliminando las políticas DEI del sistema y restableciendo el mérito y la realidad biológica, potenciar a los padres y a los estados, y redirigir el dinero de los contribuyentes hacia el aprendizaje real en lugar del adoctrinamiento político.

Eliminación de las políticas DEI y de las preferencias basadas en la raza



El Departamento de Educación, bajo la dirección de McMahon, ha logrado avances importantes en la eliminación de las iniciativas de diversidad, equidad e inclusión y de las preferencias basadas en la raza en todos los programas educativos federales.

Las autoridades retiraron o archivaron cientos de documentos de orientación, informes y materiales de formación relacionados con las políticas DEI poco después de que la Administración Trump asumiera el cargo el año pasado. Se cancelaron o reasignaron miles de millones de dólares en subvenciones que anteriormente financiaban lo que el departamento calificaba de iniciativas divisivas y discriminatorias, incluidos programas centrados en abordar el racismo sistemático.

Los acuerdos históricos con universidades como la Universidad de Columbia y la Universidad de Brown exigían a las instituciones que desmantelaran los programas ilegales relacionados con las políticas DEI, restablecieran las prácticas de admisión y contratación basadas en el mérito y pusieran fin a las preferencias raciales en las becas y otras decisiones.

El departamento también reprogramó la financiación discrecional destinada a los programas de las instituciones al servicio de las minorías después de que la Oficina de Asesoría Jurídica del Departamento de Justicia concluyera que los criterios de elegibilidad basados en la raza violaban la Constitución. McMahon ha afirmado en repetidas ocasiones que el dinero de los contribuyentes debe promover el mérito y la igualdad de trato, en lugar de las cuotas raciales o las agendas ideológicas.

Estas medidas han constituido una parte fundamental del esfuerzo de la Administración por reorientar la educación hacia la excelencia académica y alejarla de lo que los responsables describen como adoctrinamiento político.

Restablecimiento del Título IX basado en el sexo biológico



En el campus, McMahon ordenó al departamento que aplique el Título IX de acuerdo con el sexo biológico. La agencia volvió a la normativa del Título IX de 2020 después de que una corte federal anulara las regulaciones de la Administración anterior que ampliaban las protecciones basadas en la identidad de género. Promulgado en 1972, el Título IX prohíbe la discriminación por motivos de sexo en cualquier centro educativo o cualquier otro programa educativo que reciba financiación del Gobierno federal.

Las directrices aclararon que las normas basadas en el sexo se aplican a los deportes, los baños y las instalaciones de uso íntimo. Un acuerdo con la Universidad de Pensilvania restableció los títulos a las deportistas femeninas y puso fin a la competición basada en la identidad de género. McMahon acogió posteriormente con satisfacción una decisión de la Corte Suprema que reafirmaba la capacidad de los estados para excluir a los hombres de los deportes femeninos.

Devolver la educación a los estados y reducir la microgestión federal



Uno de los cambios más decisivos para el empoderamiento de los ciudadanos se produjo cuando el departamento dirigido por McMahon concedió "Devolver la educación a los estados", que otorgan a los líderes estatales un mayor control sobre los fondos federales destinados a la educación.

"Qué farsa que los estadounidenses hayan invertido 3 billones de dólares en un Departamento de Educación federal destinado a mejorar los resultados de los estudiantes, y sin embargo solo el 30% de nuestros estudiantes sepa leer o hacer matemáticas con soltura", afirmó McMahon sobre la iniciativa en un acto celebrado el lunes en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca.

"Por eso el presidente Trump exigió un reinicio completo de nuestro sistema educativo y, bajo su liderazgo, lo estamos llevando a cabo. Estamos dando pasos muy deliberados y meditados para devolver la educación a los estados.

Iowa recibió la primera exención a principios de 2026, lo que le permitió consolidar las fuentes de financiación y liberar casi 8 millones de dólares de los costes de cumplimiento normativo para destinarlos a las aulas a lo largo de cuatro años. Luisiana siguió sus pasos, consolidando más de 18 millones de dólares hasta 2029. Para el verano de 2026, seis estados contaban con estas exenciones, desviando más de 100 millones de dólares de los requisitos federales.

Un número récord de estados también obtuvo la autoridad "Ed-Flex", lo que permite a los distritos locales eludir ciertas normas sin necesidad de aprobación federal previa. McMahon ha descrito estos cambios como un traspaso de las decisiones clave de los burócratas de Washington a los padres, los educadores y los líderes locales.

"Bajo el liderazgo del presidente Trump, estamos devolviendo a los padres su papel sagrado como primeros responsables de la toma de decisiones en la vida de sus hijos. Los niños pertenecen a sus padres, no al Gobierno federal", añadió McMahon durante el acto celebrado en el Jardín de las Rosas junto a Trump.

"Estamos devolviendo el control a los padres", afirmó el presidente. "Son ellos quienes aman a nuestros hijos. Son ellos quienes deberían estar al mando".

Amplia expansión de la libre elección de centro, los colegios concertados y las prioridades basadas en la evidencia



Otra medida que reorienta la educación hacia el alumno individual fue la aprobación de la Ley de Recortes Fiscales para las Familias Trabajadoras de Trump, que estableció el Crédito Fiscal para la Libertad Educativa, descrito por la Administración como la mayor ampliación nacional de la libertad educativa de la historia.

Los contribuyentes pueden solicitar una deducción de hasta 1.700 dólares por donaciones a organizaciones que conceden becas para cubrir la matrícula, las clases particulares, los libros y otros gastos en colegios públicos, privados o concertados. Casi 52 millones de alumnos cumplen los requisitos, y más de 30 estados se han adherido al programa o han indicado que participarán.

El departamento también concedió una suma récord de 500 millones de dólares a través del Programa de Colegios Autónomos. Las autoridades han reasignado los fondos que antes se destinaban a los programas DEI hacia la enseñanza de la lectoescritura basada en la evidencia y fundamentada en la ciencia de la lectura, la formación profesional y el apoyo directo en el aula. McMahon ha destacado que estas inversiones dan prioridad a los resultados medibles de los alumnos y devuelven a los padres el papel de principales responsables de la toma de decisiones en la educación de sus hijos ahora que comienza el nuevo curso escolar.

Aplicación de los derechos civiles frente a la discriminación real, el mérito y la seguridad



El departamento derogó las disposiciones sobre impacto desigual de su normativa del Título VI en 2026, exigiendo pruebas de discriminación intencionada en lugar de basarse únicamente en disparidades estadísticas. Las nuevas directrices ordenan a los centros educativos aplicar medidas disciplinarias de forma imparcial, sin tener en cuenta la raza, para lograr el equilibrio racial. Posteriormente, la Oficina de Derechos Civiles del departamento abrió investigaciones sobre varios distritos, incluido uno en Fayetteville, Arkansas, que presuntamente ordenó al personal tener en cuenta la raza en las decisiones disciplinarias.

Las autoridades afirmaron que los cambios restablecen la igualdad de trato y permiten a los profesores mantener el orden sin presiones federales basadas únicamente en resultados demográficos.

Amanda Head es corresponsal en la Casa Blanca de Just The News. Puedes seguirla aquí.





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