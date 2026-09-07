El precio medio del gasóleo en EEUU alcanza un máximo histórico de $5,90 dólares por galón: AAA

Publicado por AFP 7 de septiembre, 2026

Los precios medios del gasóleo en Estados Unidos alcanzaron un nuevo récord el lunes, según informó la asociación de automovilistas AAA, ya que los daños sufridos por las refinerías del Golfo durante la guerra contra Irán interrumpieron el suministro.

El precio de este combustible, ampliamente utilizado en el transporte por carretera, la agricultura y la construcción , alcanzó los 5,9015 dólares, según la AAA, unos 30 céntimos más que la media de apenas una semana antes.

Las fuertes subidas del precio del combustible desde que Estados Unidos e Israel lanzaron ataques contra Irán hace seis meses están ejerciendo presión sobre el presidente Donald Trump de cara a las elecciones parlamentarias de mitad de legislatura que se celebrarán en noviembre.

Ha prometido hacer frente al aumento del coste de la vida, pero la guerra en curso contra Teherán ha interrumpido gravemente los envíos de petroleros a través del estrecho de Ormuz, lo que ha provocado una subida generalizada de los precios del combustible.die

Hace un año, el gasóleo costaba de media solo 3,71 dólares

Hace un año, el gasóleo costaba de media solo 3,71 dólares, y el aumento de los precios está poniendo en apuros a agricultores y transportistas, que podrían verse obligados a repercutir los aumentos a los consumidores.

Los precios medios de la gasolina se situaban en 4,15 dólares por galón el lunes, día en el que millones de estadounidenses suelen viajar en coche con motivo de la festividad del Día del Trabajo.

Esto supone un aumento respecto a la media de 3,20 dólares de hace un año. En los estados del oeste de EE. UU., los precios son aún más elevados: la gasolina normal cuesta 5,86 dólares en California y 4,54 dólares en Arizona, según la AAA.