El ICE mantiene el ritmo récord de arrestos: unos 50.000 inmigrantes detenidos en agosto

Publicado por Diane Hernández 1 de septiembre, 2026

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) arrestó a aproximadamente 50.000 personas en agosto, según informó NBC News, que citó a un alto funcionario del Departamento de Seguridad Nacional familiarizado con los datos preliminares.

La cifra se sitúa en un nivel similar al de julio, cuando se registró el mayor total mensual de arrestos durante la segunda administración de Donald Trump. El balance corresponde a arrestos de inmigrantes indocumentados, no a deportaciones, y todavía es preliminar.

Un repunte desde mayo

Según el reporte, las detenciones disminuyeron considerablemente en febrero y marzo, pero comenzaron a repuntar en mayo. Los datos del ICE reflejaron cifras récord en junio y julio, una tendencia que el balance preliminar de agosto mantiene.

NBC describe una expansión de los arrestos en todo el país con menor visibilidad que los operativos de principios de 2026, cuando la Patrulla Fronteriza desplegó acciones sucesivas en distintas ciudades. Aquella etapa estuvo marcada por la muerte de dos ciudadanos estadounidenses en Minneapolis.