El déficit comercial en bienes y servicios se dispara a $88.600 millones en julio, impulsado por las importaciones de tecnología vinculada a la IA

Publicado por Carlos Dominguez 3 de septiembre, 2026

El déficit comercial en bienes y servicios se ubicó en $88.600 millones, lo que representa un aumento del 24,4 % respecto al mes anterior, según las cifras oficiales divulgadas este jueves por el Departamento de Comercio.

El crecimiento de las importaciones fue el principal motor de este resultado. Las compras al exterior subieron un 2,8 % y llegaron a $399.300 millones. El impulso vino especialmente de equipos informáticos, accesorios de computación y semiconductores, bienes estrechamente vinculados al fuerte ritmo de construcción de infraestructura tecnológica dedicada a la inteligencia artificial.

En sentido contrario, las exportaciones retrocedieron un 2,1 % hasta $310.700 millones. La caída se concentró en los suministros industriales, sector que perdió terreno en los mercados externos.

El efecto de los aranceles y la guerra en Oriente Medio

Desde el año pasado el comercio exterior estadounidense ha registrado fuertes oscilaciones, en gran medida como consecuencia de la política comercial impulsada por la Administración Trump. Con el objetivo de proteger la industria nacional, reducir déficits estructurales y contrarrestar prácticas comerciales desleales, el Ejecutivo aplicó aranceles generalizados a productos procedentes tanto de aliados como de competidores estratégicos.

Ante la expectativa de nuevas rondas de gravámenes, muchas empresas adelantaron importaciones para acumular inventarios y blindarse frente a posibles aumentos de costos. Posteriormente, cuando la Corte Suprema (SCOTUS) invalidó en febrero una parte significativa de esos aranceles globales, las compañías iniciaron trámites para solicitar el reembolso de los pagos ya efectuados, lo que generó movimientos adicionales en los flujos comerciales.

A este panorama se suma el impacto de la guerra en Oriente Medio. El bloqueo casi total del Estrecho de Ormuz por parte del régimen iraní ha alterado una de las rutas marítimas más importantes para el transporte mundial de hidrocarburos, lo que añade presión adicional a los flujos comerciales internacionales.

Los datos de julio confirman que la demanda interna de componentes tecnológicos asociados a la inteligencia artificial sigue siendo un factor determinante en la balanza comercial estadounidense, incluso en un entorno marcado por la incertidumbre arancelaria y las tensiones geopolíticas.