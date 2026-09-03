ChatGPT, Claude, Grok y Gemini registran fallas simultáneas y afectan a miles de usuarios

Publicado por Williams Perdomo 3 de septiembre, 2026

ChatGPT, Claude, Grok y Gemini registraron interrupciones en sus servicios durante la mañana de este jueves, de acuerdo con Downdetector, en una coincidencia poco habitual entre cuatro de las principales plataformas de inteligencia artificial.

Según Axios, las plataformas —ChatGPT, de OpenAI; Claude, de Anthropic; y Grok, de xAI— aparecían con problemas en Downdetector. El medio señaló que, aunque las interrupciones de estos servicios son comunes, es inusual que las tres presenten fallas al mismo tiempo, especialmente en un momento en que la dependencia de los modelos de inteligencia artificial es cada vez mayor.

Por su parte, OpenAI informó que estaba investigando "errores elevados en ChatGPT y Codex", según una captura de su página de estado revisada por The New York Post. El problema llevaba unos 20 minutos cuando fue registrada la información.

Anthropic también reportó errores elevados en varios modelos de Claude y señaló que había identificado la causa del problema y trabajaba en una solución.

Los modelos afectados de Anthropic incluían Mythos/Fable 5.1, Mythos/Fable 5, Opus 5, Opus 4.8 y Opus 4.6, según la página de estado de la compañía.

Anthropic informó inicialmente del problema poco antes de las 9:30 a. m., hora del Este. A las 10:49 a. m., la compañía señaló que continuaba trabajando para solucionar el inconveniente.

También se reportaron problemas con Gemini, el servicio de inteligencia artificial de Google. Sin embargo, la compañía todavía no había emitido una confirmación oficial de una interrupción.