Identifican a la víctima mortal del ataque en Times Square: Erin Piacenti, vicepresidenta de Bank of America

Publicado por Williams Perdomo 1 de septiembre, 2026

Erin Piacenti, vicepresidenta de Bank of America, de 32 años, murió este lunes tras ser apuñalada en Times Square, Nueva York, en un ataque ocurrido a plena luz del día y que las autoridades consideran aleatorio y no relacionado con el terrorismo. La presunta agresora, Pamela Cisneros, de 49 años, también murió después de que agentes de la Policía de Nueva York (NYPD) utilizaran una pistola eléctrica y posteriormente dispararan sus armas de fuego.

Según informó Reuters, Piacenti era vicepresidenta de la unidad de selección de negocios y conflictos de Bank of America, de acuerdo con su perfil de LinkedIn. El banco confirmó su fallecimiento y expresó su pesar por la pérdida de su empleada:

“Estamos conmocionados y profundamente entristecidos por la trágica pérdida de nuestra colega. Era una compañera de equipo muy valorada y será profundamente extrañada. Nuestros corazones están con su familia y todos sus seres queridos”.

El ataque ocurrió alrededor de las 16:24 horas de este lunes 31 de agosto, en las inmediaciones de West 42nd Street y Seventh Avenue, en el corazón de Times Square. La comisionada del NYPD, Jessica Tisch, señaló que los ataques parecían haber sido aleatorios y no provocados.

Cisneros, una mujer de 49 años residente en Queens con antecedentes de problemas de salud mental, llevaba varios cuchillos grandes. De acuerdo con el relato ofrecido por Tisch, sacó dos cuchillos de una bolsa y comenzó a amenazar a personas que se encontraban en la zona.

La mujer apuñaló primero a un hombre de 68 años en el abdomen. Posteriormente atacó a Piacenti, también en el abdomen. La ejecutiva de Bank of America sufrió heridas de arma blanca y posteriormente fue declarada muerta.

El hombre de 68 años también resultó herido y se encontraba en condición estable, según el NYPD.