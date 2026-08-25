Cocinar en Cuba: entre apagones, escasez de combustible y riesgos dentro del hogar
La falta de gas, los apagones y la escasez de combustibles obligan a miles de familias cubanas a recurrir a leña, carbón y fogones improvisados, una precariedad que también aumenta los riesgos para la salud y la seguridad en los hogares.
Una denuncia de la ONG Food Monitor Program, encargada de monitorear la inseguridad alimentaria en Cuba, advierte que cocinar en la isla se ha convertido en otra expresión cotidiana de la crisis cubana. La falta de gas, los apagones y el encarecimiento de otras fuentes de energía obligan a miles de familias a improvisar cada día.
Gas, electricidad y queroseno: opciones cada vez más limitadas
La escasez de gas licuado, los apagones prolongados, la falta de queroseno y la carestía del carbón reducen las alternativas disponibles para cocinar. Las familias pasan de una fuente de energía a otra según lo que puedan conseguir en cada momento.
Una crisis que también afecta la alimentación
El problema no termina en la cocina. Los cortes eléctricos comprometen también la refrigeración de los alimentos, mientras las dificultades para cocinar afectan la higiene, los tiempos de preparación y la regularidad de las comidas.
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Meses sin gas en numerosos hogares
En julio de 2025, CUPET volvió a detener la comercialización de GLP después de cubrir apenas entre el 50 % y el 60 % de las ventas previstas.
En marzo de 2026, Miguel Díaz-Canel reconoció que cientos de miles de viviendas permanecían sin gas y que en varias provincias el combustible llevaba meses sin comercializarse.
La electricidad tampoco garantiza una salida
La crisis eléctrica ha profundizado todavía más el problema. El 14 de julio de 2026, Cuba sufrió el tercer colapso del Sistema Eléctrico Nacional en menos de dos semanas. A ello se suma el déficit de combustible: el país produce menos del 40 % de lo que necesita.
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Leña, carbón y fogones improvisados
Cuando fallan simultáneamente el gas y la electricidad, muchas familias recurren al carbón, la leña, ramas secas, restos de madera y fogones improvisados.
En patios, portales, balcones, azoteas e incluso en la calle aparecen hornillas rústicas utilizadas para cocinar o simplemente preparar café.
Una solución de emergencia que implica riesgos
ALERTA: estas prácticas pueden provocar incendios y accidentes domésticos.
El uso habitual de leña, carbón o queroseno en condiciones inadecuadas también aumenta la exposición al humo y al monóxido de carbono, con consecuencias potenciales para la salud respiratoria y cardiovascular.
La crisis no afecta a todos por igual
Las familias que reciben remesas pueden recurrir al mercado informal, adquirir combustible, instalar paneles solares o disponer de baterías.
Quienes dependen únicamente de un salario o una pensión tienen muchas menos alternativas: recolectar leña, improvisar brasas o incluso reducir el número de comidas.
Mujeres, mayores y cuidadores soportan buena parte de la carga
La búsqueda de combustible, la preparación de fogones alternativos y las horas dedicadas a conseguir cocinar recaen especialmente sobre mujeres, personas mayores y cuidadores.
Food Monitor Program recuerda que cocinar de forma segura no debe ser un privilegio. Es una condición básica para ejercer los derechos a la alimentación, la salud y una vivienda digna.