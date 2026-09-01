Los famosos abogados del artista D4vd dejan su defensa en el caso por el asesinato de Celeste Rivas
Un defensor público asume la representación del cantante, que volvió a declararse inocente y tiene otra audiencia prevista para el 19 de octubre.
El cantante D4vd será representado por un defensor público después de que el tribunal autorizara este lunes 31 de agosto la retirada de sus abogados particulares, según informó ABC7 en un reporte. El medio no precisó las razones del cambio.
El defensor público Walid Kandeel asumió la representación del artista, cuyo nombre real es David Anthony Burke, de 21 años.
Los cargos que enfrenta
La causa está relacionada con la muerte de Celeste Rivas Hernández, de 14 años, cuyos restos fueron encontrados en el maletero del Tesla del cantante, en un depósito de vehículos de Hollywood.
Sociedad
El rapero D4vid, acusado de asesinar a Celeste Rivas Hernández
Alejandro Baños
El proceso hacia el juicio
Un juez ya había ordenado que el caso avanzara a juicio tras una audiencia preliminar. La próxima comparecencia está fijada para el 19 de octubre.
Según ABC7, el cantante podría enfrentar cadena perpetua si es declarado culpable.