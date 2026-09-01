Los famosos abogados del artista D4vd dejan su defensa en el caso por el asesinato de Celeste Rivas

El cantante estadounidense D4vd durante su comparecencia ante el tribunal (Archivo) AFP

Publicado por Diane Hernández 1 de septiembre, 2026

El cantante D4vd será representado por un defensor público después de que el tribunal autorizara este lunes 31 de agosto la retirada de sus abogados particulares, según informó ABC7 en un reporte. El medio no precisó las razones del cambio.

El defensor público Walid Kandeel asumió la representación del artista, cuyo nombre real es David Anthony Burke, de 21 años.

Los cargos que enfrenta Burke volvió a declararse inocente de asesinato con circunstancias especiales, abuso sexual de una menor de 14 años y mutilación ilegal de restos humanos.

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​La causa está relacionada con la muerte de Celeste Rivas Hernández, de 14 años, cuyos restos fueron encontrados en el maletero del Tesla del cantante, en un depósito de vehículos de Hollywood.

El proceso hacia el juicio

Un juez ya había ordenado que el caso avanzara a juicio tras una audiencia preliminar. La próxima comparecencia está fijada para el 19 de octubre.

Según ABC7, el cantante podría enfrentar cadena perpetua si es declarado culpable.