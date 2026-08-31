Guerra contra la inmigración ilegal: más de 100 detenidos en un bar de Memphis y 95 camioneros arrestados en Arizona

Publicado por Carlos Dominguez 31 de agosto, 2026

La ofensiva migratoria no se detiene. En apenas unos días, dos operativos en puntos opuestos del país evidencian la intensidad de la presión federal: una redada que, según grupos de defensa, dejó más de un centenar de detenidos en un club nocturno de Memphis, y la captura de 95 camioneros sin estatus legal en el sector de Yuma, Arizona, en plena frontera sur.

Más de 100 detenidos en un bar de Memphis

En la madrugada del domingo, agencias federales llevaron a cabo un operativo en el noreste de Memphis. Según informó WMC Action News 5, ICE confirmó que se trató de una "operación de cumplimiento dirigida" multiagencia en Macon Road, cerca de la intersección con Maria Street, en el barrio de Highland Heights.

Testigos consultados por Univision aseguran que al menos 120 personas fueron detenidas y trasladadas en autobuses y camionetas.

La Policía de Memphis (MPD) fue requerida hacia las 3:15 am (hora local) para proporcionar control de tráfico y de multitudes mientras se desarrollaba la operación de Homeland Security Investigations (HSI) e ICE.

En un comunicado, MPD aclaró que no participó en la planificación ni ejecución del operativo y que solo respondió para mantener la seguridad pública. La policía señaló que no realizó arrestos ni detenciones, y que no se registraron heridos ni daños materiales.

El alcalde de Memphis, Paul Young, se pronunció en un comunicado: "La redada de ICE de esta mañana en Macon Road ha sido inquietante para muchas personas de nuestra comunidad, especialmente para las familias que aún intentan entender qué significa para sus seres queridos. Quiero dejar claro: la MPD no participó en la planificación ni en la ejecución de la operación federal de anoche".

Vecindarios 901: "Bajo la apariencia de un registro penal" La organización de defensa Vecindarios 901 sostiene en un comunicado que más de 100 personas fueron detenidas durante el operativo, que calificó como la mayor redada migratoria de la historia de Memphis y que, según la entidad, se llevó a cabo "bajo la apariencia de un registro penal".

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​La Coalición de Tennessee por los Derechos de los Inmigrantes y Refugiados (TIRRC) también emitió una declaración. Su directora ejecutiva, Lisa Sherman Luna, denunció: "Cuando más de 100 personas son detenidas violentamente en mitad de la noche, envía ondas de choque devastadoras a toda la comunidad. Padres que no vuelven a casa, compañeros de piso que se preguntan dónde está su amigo, negocios cerrados y sin personal...".

95 camioneros detenidos en Arizona

En el otro extremo del país, según informó Fox News Digital, una operación multiagencia en el sector de Yuma, Arizona, entre el 10 y 14 de agosto se saldó con las detenciones de 95 camioneros sin estatus legal. Según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), los 95 habían obtenido licencias de conducir comerciales (CDL) estatales: 76 de California, seis de Nueva York y el resto de otros estados.

El operativo golpeó el tráfico de personas y drogas en la frontera. Además de los 95 conductores, las autoridades detuvieron a cuatro traficantes y a 17 migrantes, y decomisaron 74 libras de metanfetamina y 169 libras de marihuana. En total, fueron arrestados 143 sospechosos de 18 países. "Estamos comprometidos a proteger a nuestros ciudadanos de todas las amenazas internacionales", declaró el agente jefe interino de patrulla, Dustin Caudle, en declaraciones a Fox News Digital.

El caso ha reavivado el debate sobre las licencias. El Departamento de Transporte (DOT) ultima una norma que limitaría las CDL a titulares de visados H-2A, H-2B y E-2 y que impediría usar el documento de autorización de empleo (EAD) como prueba de elegibilidad. "En el futuro, los conductores extranjeros no cualificados no podrán obtener una licencia para operar un tráiler de 80.000 libras", advirtió el secretario de Transporte, Sean Duffy. Todo ello ocurre mientras los cruces fronterizos se han desplomado de más de 144.000 encuentros en diciembre de 2024 a unos 33.000 en julio.