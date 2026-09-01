Colombia: un bombardeo ordenado por De la Espriella mata a 20 guerrilleros en la Amazonía, el más letal en años

Publicado por Carlos Dominguez 1 de septiembre, 2026

Un ataque aéreo ordenado por el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, abatió este lunes a veinte guerrilleros de las FARC en la Amazonía, en la operación de este tipo más mortífera de los últimos años. El mandatario cifró en cinco los capturados y en dos los menores recuperados en el departamento del Guaviare.

Una ofensiva contra el grupo de Iván Mordisco

La madrugada del lunes, fuerzas colombianas bombardearon a los rebeldes alineados con Iván Mordisco, el insurgente más buscado del país y jefe máximo del Estado Mayor Central (EMC), la estructura disidente que agrupa a miles de guerrilleros que no se acogieron al acuerdo de paz de 2016. De la Espriella celebró la operación en un video difundido en su red social X: "Dimos de baja a veinte narcoterroristas, capturamos a cinco (…) y recuperamos dos menores", dijo.

"Además, nuestra Fuerza Pública ha incautado 26 fusiles, 4 ametralladoras, 3 pistolas, 10 equipos de campaña y 13 chalecos multipropósito. La cantidad de munición continúa en proceso de consolidación", añadió el mandatario. "Este golpe afecta las capacidades militares, logísticas y financieras de la organización y debilita su control sobre corredores del narcotráfico".

Una fuente militar explicó a AFP que este es el tercer bombardeo del nuevo Gobierno y el de mayor alcance desde el mandato de Juan Manuel Santos. El presidente derechista quiere doblegar la acción de los grupos armados que se financian con el narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión, para lo que cuenta con el apoyo de Estados Unidos e Israel. En sus primeras semanas de Gobierno, su Administración ya ha abatido al menos a 38 guerrilleros.

"Vamos detrás de ti, Mordisco"

En plena ola de violencia, los dos últimos presidentes intentaron dar caza a Mordisco, escondido en algún punto de la selva y dado por muerto en repetidas ocasiones. "Vamos detrás de ti, Mordisco… te voy a hacer pagar todo el daño que le has hecho a Colombia", advirtió De la Espriella.

A mediados de agosto, Bogotá autorizó operaciones conjuntas con Estados Unidos contra los insurgentes, y el país se ha sumado al Escudo de las Américas, la coalición liderada por Donald Trump contra el narcotráfico.

Tras el último golpe, el ministro de Defensa, Jorge Mora, escribió en X: "Alias ‘Iván Mordisco’, y quienes integran sus estructuras criminales deben entenderlo: el Estado no les dará tregua".

"A quienes empuñan las armas contra los colombianos les espera la desmovilización, y a quienes no se sometan les caerá todo el peso de la ley a través de la acción contundente de la Fuerza Pública", añadió.

Una fuente militar anticipó a AFP que unidades se desplazarán el martes hasta el lugar para recoger los cuerpos.