Colombia: un bombardeo ordenado por De la Espriella mata a 20 guerrilleros en la Amazonía, el más letal en años
De la Espriella celebró la operación en un video difundido en su red social X: "Este golpe afecta las capacidades militares, logísticas y financieras de la organización y debilita su control sobre corredores del narcotráfico".
Un ataque aéreo ordenado por el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, abatió este lunes a veinte guerrilleros de las FARC en la Amazonía, en la operación de este tipo más mortífera de los últimos años. El mandatario cifró en cinco los capturados y en dos los menores recuperados en el departamento del Guaviare.
Una ofensiva contra el grupo de Iván Mordisco
La madrugada del lunes, fuerzas colombianas bombardearon a los rebeldes alineados con Iván Mordisco, el insurgente más buscado del país y jefe máximo del Estado Mayor Central (EMC), la estructura disidente que agrupa a miles de guerrilleros que no se acogieron al acuerdo de paz de 2016. De la Espriella celebró la operación en un video difundido en su red social X: "Dimos de baja a veinte narcoterroristas, capturamos a cinco (…) y recuperamos dos menores", dijo.
"Además, nuestra Fuerza Pública ha incautado 26 fusiles, 4 ametralladoras, 3 pistolas, 10 equipos de campaña y 13 chalecos multipropósito. La cantidad de munición continúa en proceso de consolidación", añadió el mandatario. "Este golpe afecta las capacidades militares, logísticas y financieras de la organización y debilita su control sobre corredores del narcotráfico".
Una fuente militar explicó a AFP que este es el tercer bombardeo del nuevo Gobierno y el de mayor alcance desde el mandato de Juan Manuel Santos. El presidente derechista quiere doblegar la acción de los grupos armados que se financian con el narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión, para lo que cuenta con el apoyo de Estados Unidos e Israel. En sus primeras semanas de Gobierno, su Administración ya ha abatido al menos a 38 guerrilleros.
"Vamos detrás de ti, Mordisco"
En plena ola de violencia, los dos últimos presidentes intentaron dar caza a Mordisco, escondido en algún punto de la selva y dado por muerto en repetidas ocasiones. "Vamos detrás de ti, Mordisco… te voy a hacer pagar todo el daño que le has hecho a Colombia", advirtió De la Espriella.
A mediados de agosto, Bogotá autorizó operaciones conjuntas con Estados Unidos contra los insurgentes, y el país se ha sumado al Escudo de las Américas, la coalición liderada por Donald Trump contra el narcotráfico.
Tras el último golpe, el ministro de Defensa, Jorge Mora, escribió en X: "Alias ‘Iván Mordisco’, y quienes integran sus estructuras criminales deben entenderlo: el Estado no les dará tregua".
"A quienes empuñan las armas contra los colombianos les espera la desmovilización, y a quienes no se sometan les caerá todo el peso de la ley a través de la acción contundente de la Fuerza Pública", añadió.
Una fuente militar anticipó a AFP que unidades se desplazarán el martes hasta el lugar para recoger los cuerpos.
Un coche bomba contra una estación de policía deja un muerto y 11 heridos
Entre los lesionados hay dos agentes. El coronel Jimmy Balalcázar, comandante de la policía de la zona, indicó que todos reciben atención médica. Uno de los uniformados perdió un miembro inferior y el otro presenta heridas por esquirlas en el cuerpo.
Según informó AFP, la policía precisó que el vehículo había sido robado y pintado de otro color para parecer un taxi. Transportaba unas 176 libras (80 kilos) de explosivos y fue activado a control remoto.
Los grupos armados han amenazado al nuevo Gobierno con responder a los ataques de las fuerzas de seguridad.