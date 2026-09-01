Medicamentos más baratos, carne de vacuno más barata, gasolina más barata: Trump prepara medidas de asequibilidad para el otoño antes del Día del Trabajo

A poco más de dos meses de las elecciones de mitad de mandato de noviembre , los estadounidenses disfrutan de precios más bajos para mantenerse sanos, alimentarse y viajar.

"TrumpRx.gov es el resultado de todas las negociaciones sobre los precios de los medicamentos bajo el principio de nación 'más favorecida', y el 80% de los medicamentos que usted recoge en una farmacia están disponibles allí mismo, en TrumpRx.gov... Estas son enormes oportunidades para empoderar al pueblo estadounidense. Y ya no sucederá que una de cada tres personas salga de la farmacia con las manos vacías porque no podía pagar el medicamento", declaró el Dr. Mehmet Oz, administrador de los Centros de Medicare y Medicaid, a Just The News.

El lunes, el presidente Donald Trump anunció una nueva ronda de acuerdos voluntarios de fijación de precios de medicamentos según la cláusula de 'Nación Más Favorecida' (NMF), como parte de los esfuerzos por mejorar la asequibilidad de la asistencia sanitaria, centrándose en reducir los costes de los medicamentos con receta, especialmente para los beneficiarios de Medicaid y los pacientes que pagan en efectivo a través de TrumpRx.

Estas iniciativas se basan en el marco NMF ya existente de la Administración y en la plataforma TrumpRx. En virtud del acuerdo NMF, los fabricantes participantes se comprometen a ofrecer en Estados Unidos precios alineados con los más bajos que se aplican en otros países de renta alta, como Canadá, los países europeos, Japón y otros.

Se espera que en esta última tanda participen empresas como Bayer, Takeda, CSL y varias empresas biotecnológicas de tamaño medio. Los acuerdos suelen incluir precios más bajos para los programas federales y estatales y el acceso directo de los pacientes (a menudo a través de TrumpRx), a veces a cambio de una reducción de los aranceles o de exenciones de otras obligaciones en materia de precios.

Los acuerdos anteriores abarcaban 17 grandes fabricantes de medicamentos (que representan una gran parte del mercado de medicamentos de marca), a los que la Casa Blanca ha atribuido el mérito de haber contribuido a la caída anual más pronunciada de los precios de los medicamentos con receta en Estados Unidos en más de 60 años (aproximadamente un 3,1 % interanual) y un ahorro de cientos de millones gracias a TrumpRx, incluyendo importantes recortes en medicamentos populares como los GLP-1.

Los precios de la gasolina registran un respiro



El dolor en el surtidor es otro tema crucial para la Administración Trump a medida que se acercan las elecciones de mitad de mandato. La gasolina es un recordatorio frecuente del impacto de la economía y, tras alcanzar un máximo este verano, los precios de la gasolina por fin están empezando a bajar.

Los precios de la gasolina bajaron ligeramente durante el pasado fin de semana, lo que supuso un pequeño respiro para los conductores tras semanas de precios elevados.

La media nacional de la gasolina normal bajó unos 3 céntimos durante la última semana hasta situarse aproximadamente en 4,01–4,08 dólares por galón, según datos recientes de GasBuddy y la AAA.

Aunque los precios siguen siendo elevados debido a las continuas interrupciones vinculadas al conflicto con Irán y a las presiones relacionadas con el suministro mundial de petróleo a través del estrecho de Ormuz —que han mantenido a los mercados del crudo volátiles y han elevado los precios en las gasolineras muy por encima de los niveles previos al conflicto—, siguen estando muy por debajo de los máximos registrados bajo el mandato de Joe Biden, cuando la media nacional superó brevemente los 5 dólares por galón en 2022.

Come más carne de vacuno... por menos



Trump ha tomado recientemente dos medidas para hacer frente a los elevados precios de la carne de vacuno en Estados Unidos, un producto muy demandado durante las barbacoas de verano y de cara a las fiestas previas a los partidos y barbacoas de otoño. El 21 de agosto, el 47.º presidente firmó una proclamación por la que se ampliaba temporalmente la cantidad dentro de la cuota de recortes de carne magra de vacuno con derecho a aranceles más bajos en 300.000 toneladas métricas durante 90 días a partir del 1 de septiembre. Esta medida se centra en la producción de carne picada y fomenta las ventas con un descuento del 25 % para impulsar la oferta y aliviar los costes para los consumidores ante la escasa cabaña ganadera nacional.

Días más tarde, y tras la reacción de los ganaderos ante las importaciones, Trump anunció que autoriza medidas para permitir a los agricultores y ganaderos procesar su propia carne. La medida se inscribe en la línea de desregulación de la Administración Trump, con el fin de reducir la dependencia de los grandes procesadores dominantes (a menudo denominados "monopolio") y flexibilizar las normativas relacionadas. La secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, señaló iniciativas de seguimiento, entre las que se incluyen la eliminación de trámites burocráticos y el apoyo a los procesadores más pequeños.

Amanda Head es corresponsal en la Casa Blanca para Just The News. Puedes seguirla aquí.





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