Los Cachorros hacen historia con nueve jonrones, Boston remonta y los Filis cierran agosto con fuerza

Publicado por Williams Perdomo 1 de septiembre, 2026

La jornada de este lunes 31 de agosto dejó una exhibición histórica de poder de los Cachorros de Chicago, una remontada de los Medias Rojas de Boston y un nuevo triunfo de los Filis de Filadelfia para cerrar un gran mes de agosto.

Según MLB.com, los Cachorros derrotaron 17-3 a los Cerveceros de Milwaukee en el primer juego de una crucial serie de cuatro encuentros en Wrigley Field. Chicago conectó nueve jonrones, un récord de vuelacercas en un solo juego en la historia de la franquicia. Los nueve bambinazos están empatados como la segunda mayor cantidad en un juego en la historia de MLB desde al menos 1900, solo por detrás de los 10 que conectaron los Azulejos el 14 de septiembre de 1987.

La victoria redujo a siete juegos la ventaja de los Cerveceros sobre los Cachorros en la División Central de la Liga Nacional. Ambos equipos tienen seis enfrentamientos pendientes en los próximos nueve días. Chicago también está metido de lleno en la lucha por el Comodín de la Liga Nacional y actualmente ocupa el primer puesto.

Nueve jonrones y tres de Bregman

Tyrone Taylor puso las cosas en marcha con un jonrón de dos carreras en el primer inning. Un bateador después, Nico Hoerner también se voló la cerca para impulsar un ataque de cuatro anotaciones en el episodio inicial.

Alex Bregman conectó un jonrón de dos carreras en el segundo acto y volvió a sacar la pelota del parque en el cuarto capítulo, cuando ligó bambinazos consecutivos con Seiya Suzuki. El antesalista de los Cachorros terminó la noche con tres cuadrangulares.

Cuando terminó la jornada de Kyle Harrison, el lanzador de los Cerveceros había permitido nueve carreras y 10 hits en 3.2 innings, mientras que los cinco vuelacercas permitidos igualaron la segunda mayor cantidad para un lanzador de Milwaukee en un juego.

En sus dos aperturas anteriores contra los Cachorros esta temporada, Harrison los había limitado a dos carreras en total, con 20 ponches y dos boletos en 12 innings.

Clay Holmes, por su parte, navegó sin problemas durante seis innings en blanco con un repertorio más equilibrado de lo habitual. Aumentó el uso de su cutter al 22%, comparado con apenas 9% en toda la temporada, y dependió un poco menos de su sinker.

Quince de los 18 outs registrados por Holmes en la victoria llegaron mediante ocho ponches o siete rodados. El derecho abandonó la lomita con efectividad de 2.09 en la temporada.

Los Cachorros también establecieron un récord del equipo con 62 jonrones en agosto, la segunda mayor cantidad de todos los tiempos en un mes calendario en la historia del béisbol. Solo los Yankees de 2019, con 74 en agosto, han conectado más.

Bregman atraviesa además un gran momento ofensivo. Desde el 27 de julio, solo Pete Crow-Armstrong, con 15, ha conectado más jonrones que Bregman, con 13, en las Grandes Ligas.

Incluyendo su producción del lunes, Bregman batea .328/.388/.701 con 13 bambinazos, 12 dobles y 33 carreras impulsadas en sus últimos 33 juegos.

Boston remonta y Story decide

En Boston, los Medias Rojas vencieron 9-8 a los Marineros de Seattle en 10 innings.

A tres outs de una derrota, Roman Anthony, en su segundo juego de regreso tras pasar casi cuatro meses en la lista de lesionados, abrió la parte baja del noveno con un triple al jardín central. Julio Rodríguez se lanzó agresivamente en busca de la pelota, pero esta lo superó y llegó hasta la pared.

Con un out, Ceddanne Rafaela conectó un elevado de profundidad media al jardín izquierdo. El coach interino de tercera base, Chad Epperson, mandó a Anthony al plato, donde realizó una tremenda barrida para empatar el juego.

Fue Trevor Story, también en su segundo juego de regreso tras una prolongada estadía en la lista de lesionados, quien hizo posible la remontada al conectar un doble de dos carreras contra el Monstruo Verde en la parte baja del octavo inning, reduciendo a una carrera una desventaja que era de tres.

Finalmente, Story puso fin al juego con un fuerte sencillo ante Cooper Criswell para darle a los Medias Rojas la victoria.

Los Filis terminan agosto con marca de 21-7

Los Filis cerraron agosto con cuatro victorias y cuatro series perdidas de manera consecutiva, pero comenzaron el mes con cuatro triunfos al hilo y desde entonces no han mirado atrás.

El lunes derrotaron 2-1 a los D-backs en el primer juego de la serie y terminaron agosto con marca de 21-7, empatados con el décimo mejor mes por porcentaje de victorias en la historia de la franquicia. Además, han barrido cuatro de sus últimas cinco series y llevan una racha de cinco triunfos.

Bryson Stott encendió la chispa con un jonrón en solitario de 464 pies proyectado por Statcast en el segundo inning, por amplio margen el más largo de su carrera. Su vuelacercas más largo de esta temporada había sido de 412 pies el 3 de mayo en Miami, mientras que su anterior récord personal era de 441 pies, conseguido el 24 de septiembre de 2025 contra los Marlins en Filadelfia.

Stott bateó .284 con OPS de .820 y 11 carreras impulsadas durante agosto, todo mientras jugaba una tercera base a nivel de Guante de Oro, posición a la que se trasladó tras la llegada del segunda base venezolano Luis Arráez en la Fecha Límite de Cambios.

La segunda carrera de los Filis llegó gracias a Bryce Harper. Harper puso el juego 2-0 con un doble impulsor contra la pared del jardín central en el tercer inning, extendiendo a 33 juegos su racha embasándose.

Harper terminó agosto con una línea ofensiva de .333/.496/.573, para un OPS de 1.069. El porcentaje de embasarse de .496 es el más alto para un bateador de los Filis en un mes, con un mínimo de 100 visitas al plato, desde que Ryan Howard registró un OBP de .561 en septiembre de 2006.