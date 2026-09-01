La tormenta tropical Edouard avanza hacia Texas mientras una vaguada dispara las alertas de lluvia en el noreste

Publicado por Carlos Dominguez 1 de septiembre, 2026

La tormenta tropical Edouard se desplaza hacia el sureste de Texas, donde perderá fuerza hasta degradarse en depresión tropical el miércoles y disiparse esa misma noche, en un escenario meteorológico que deja en riesgo de lluvias torrenciales a la costa del golfo de México y al noreste del país, con calor intenso en camino sobre la cuenca del Mississippi.

Edouard, rumbo a Texas

El organismo de predicción meteorológica de EEUU prevé que Edouard, actualmente tormenta tropical, se dirija hacia el noroeste y toque tierra en el sureste de Texas, debilitándose para el miércoles por la mañana hasta convertirse en depresión tropical y disiparse por completo esa misma noche.

Durante el martes y el miércoles, el sistema descargará lluvias torrenciales sobre el centro y el oeste de la costa del golfo. Por eso, el centro de predicción (WPC) mantiene un riesgo leve (nivel 2 de 4) de precipitaciones excesivas en esas zonas. Las acumulaciones podrían provocar inundaciones repentinas de carácter local, con las áreas urbanas, las carreteras, los pequeños arroyos y los terrenos bajos como puntos más vulnerables.

Tormentas severas en el centro del país

Al mismo tiempo, un sistema frontal que el martes se extiende desde el noreste hasta los Grandes Lagos y la cuenca media del Mississippi avanzará lentamente hacia el este durante el miércoles y el jueves. Su paso dejará fuertes lluvias sobre los Grandes Lagos inferiores y el noreste, por lo que también rige un riesgo leve (nivel 2 de 4) de precipitaciones excesivas en esa región, con el mismo patrón de inundaciones locales en núcleos urbanos, vías y zonas bajas.

El miércoles, la formación de chubascos y tormentas fuertes entre los Grandes Lagos inferiores y la costa atlántica media llevará al Centro de Predicción de Tormentas (SPC) a emitir un riesgo leve (nivel 2 de 5) de tormentas eléctricas severas desde el miércoles hasta la madrugada del jueves. Los peligros asociados incluyen rayos frecuentes, ráfagas de viento muy intensas, granizo y la posibilidad de algún tornado. Además, se esperan chubascos y tormentas a lo largo de la costa, desde el sureste y Florida hasta el centro y el oeste del golfo, durante el jueves.

Humedad monzónica y lluvia en el noroeste

La humedad monzónica se atenuará ligeramente este martes, aunque seguirá dejando chubascos con lluvias moderadas o fuertes sobre la Gran Cuenca, el suroeste y las Rocosas centrales y meridionales. Por ello, el WPC señala un riesgo marginal (nivel 1 de 4) de precipitaciones excesivas en esa zona.

En el extremo noroeste, un frente se aproximará el martes a la costa, intensificando la lluvia que se extenderá tierra adentro hacia las Montañas Interiores septentrionales el martes por la tarde y continuará hasta mediados de semana.

El calor aprieta en el valle del Mississippi

Por último, el calor irá en aumento sobre la cuenca media del Mississippi y las Grandes Llanuras centrales y meridionales este martes, y se extenderá hacia los valles de Ohio y Tennessee y la costa atlántica media entre el miércoles y el jueves. En respuesta, las autoridades ya han publicado avisos de calor sobre las cuencas media e inferior del Mississippi y el valle del Ohio.