El rapero D4vid, acusado de asesinar a Celeste Rivas Hernández

Imagen del rapero D4vid, ofrecida por las autoridades, tras ser acusado de asesinar a Celeste Rivas Hernández AFP .

Publicado por Alejandro Baños 20 de abril, 2026

El rapero D4vid fue acusado del asesinato de Celeste Rivas Hernández, una adolescente cuyo cuerpo sin vida fue hallado en el interior de un vehículo propiedad del cantante en septiembre del año pasado.

Nathan Hochman, fiscal de distrito de Los Angeles, instó a que David Anthony Burke -nombre de pila de D4vid- compareciese ante la justicia para enfrentar a varios cargos -entre ellos, el de asesinato- por la muerte de Rivas Hernández.

Hace unos días, D4vid fue arrestado durante una operación llevada a cabo por la División de Robos y Homicidios del Departamento de Policía de Los Angeles (LAPD) y por la División de Pandillas y Narcotráfico.

Rápidamente, fue trasladado a dependencias policiales, donde permanece "detenido sin derecho a finaza".

El 8 de septiembre de 2025, las autoridades recibieron un aviso por un fuerte olor en un depósito de vehículos ubicado en Hollywood. Al llegar, hallaron el cuerpo sin vida de Rivas Hernández en un carro propiedad de D4vid.

Los forenses dijeron que la víctima podría llevar tiempo muerta, debido al avanzado estado de descomposición en el que se encontraba el cuerpo.