El petroleo sigue subiendo a la par que la confusión en Oriente Medio entre nuevas amenazas de Trump y un tímido intento de apaciguamiento de un Irán arruinado

Publicado por Israel Duro 1 de septiembre, 2026

El precio del petróleo continúa su escalada ante la confusión por los mensajes contradictorios que llegan de Oriente Medio. Por un lado, dos petroleros fueron alcanzados por proyectiles cuando trataban de cruzar el estrecho de Ormuz pese a que el régimen de los ayatolás respondió a la última advertencia de Donald Trump con una propuesta de desescalada por ambas partes.

Y es que la asfixia económica de Irán parece estar siendo más efectiva que las bombas que diezmaron a los ayatolás en los primeros momentos del conflicto. En un tono muy distinto a los retos con los que los portavoces de Teherán acostumbran a responder cada anuncio de paz o acuerdo de Trump, el presidente Masud Pezeshkian ofreció a Washington volver a cumplir el memorando de entendimiento acordado con el vicepresidente Vance y su equipo de negociadores si EEUU cesa los ataques.

"Declaro explícitamente que, si Estados Unidos vuelve a sus compromisos en virtud del protocolo de acuerdo (...), sla República Islámica de Irán tomará inmediatamente medidas recíproca", aseguró. No obstante, advirtió de que "volver a una política de presión y amenazas podría hacer descarrilar el proceso diplomático".

Trump: "Irán es una nación fallida"

Antes, Donald Trump apuntó que "Irán es una nación fallida" y "está muerta". "No tienen Armada, no tienen Fuerza Aérea, no tienen moneda propia y no pagan a sus soldados ni a la policía. ", insistió el republicano". Algo que se complica aún más debido a que "su liderazgo se encuentra sumido en un caos total y es incapaz de representar adecuadamente al país".

Trump también apuntó que la situación de la población es insostenible debido a una inflación que ya alcanza "el 300%" y a "su disposición [de los ayatolás]a matar a sus manifestantes (ya son más de 100 000 muertos. ¡Hay que juzgarlos por crímenes de guerra contra la humanidad!)".

El petróleo continúa su escalada Los precios del petróleo continuó la senda alcista del lunes ante la inestabilidad en Oriente Medio y el temor a una nueva escalada ante las advertencias de Trump y el ataque a dos petroleros en Ormuz.

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​Tras la jornada bursátil asiática y las primeras horas de la europea, el barril de Brent alcanzaba los 92,46 dólares, un 2,18% más. Por su parte, el WTI subía incluso más fuerte, un 2,58%, dejando el barril en 87,97 dólares.

Dos petroleros, alcanzados por proyectiles cuando trataban de cruzar el estrecho de Ormuz

Dos petroleros fueron alcanzados por "proyectiles de origen desconocido" mientras cruzaban el estrecho de Ormuz, indicó el martes la consultora griega especializada en seguridad marítima Marisks, según informa AFP.

Previamente, la agencia británica UKMTO escribió en la red social X que un petrolero había sido alcanzado por tres "proyectiles desconocidos" cuando completaba su travesía de salida del estrecho de Ormuz. "No se reportaron víctimas ni impacto ambiental", precisó esa agencia sobre el incidente registrado 31 kilómetros al este de la ciudad de Jasab, en Omán.

La empresa de seguridad marítima Vanguard Tech identificó el buque como el Senegal Prosperity, de bandera liberiana. El segundo buque es el petrolero Sidr, de bandera saudita, según Marisks.

Marisks indicó posteriormente a la AFP que, en total, "dos petroleros que transportaban crudo fueron alcanzados por proyectiles de origen desconocido con pocos minutos de diferencia".