US Open: Alcaraz regresa con una contundente victoria y Sabalenka avanza con autoridad

Publicado por Israel Duro 1 de septiembre, 2026

Tras el dramático adiós de Novak Djokovic, que se sumaba a la baja del número 1 del mundo, Jannik Sinner, el Abierto de Estados Unidos respiró este lunes con el tranquilizador y contundente triunfo del español Carlos Alcaraz en su reaparición tras más de cuatro meses de baja.

Para delirio de las gradas, Alcaraz cumplió a la perfección con el plan marcado. El español tumbó al ruso Roman Safiullin (99º del mundo) con un triple 6-4, disfrutó de una afición que lo idolatra desde hace años y se marchó a descansar sin dolor en la muñeca derecha, lesionada en abril en Barcelona.

"Ahora mismo no tengo nada de dolor. No sé cómo se vio desde fuera, pero mi sensación era que estaba pegándole normal, jugando bastante normal, a mi estilo", dijo en la conferencia de prensa. No obstante, advirtió de que "no sé hasta dónde voy a llegar en el torneo", tratando de frenar las expectativas.

Tras las sentidas ausencias de Roland Garros y Wimbledon, Alcaraz estaba hambriento por volver a la competición y retomar su sensacional racha de partidos ganados en Grand Slams, ampliada ahora a 15 victorias. Con ella triunfó el año pasado en Nueva York y el pasado febrero en el Abierto de Australia.

La sola presencia en el cuadro de Alcaraz, sumada a la ausencia de Sinner, lo coloca como favorito, pero para llegar a la final del 13 de septiembre deberá pasar muchas pruebas, con la duda de cómo resistirá su cuerpo un duelo que se alargue a cinco sets.

Homenaje a Wawrinka

Otra figura histórica en despedirse de Nueva York, en su caso para emprender la retirada a final de año, fue el suizo Stan Wawrinka. Ganador del US Open en 2016, en una final ante Djokovic, Wawrinka fue homenajeado después de caer en su último partido en un Grand Slam ante el italiano Matteo Berrettini por 7-6 (7/4), 7-6 (7/3) y 6-0.

"Aquí encontré la manera de jugar mi mejor tenis. Siempre fue especial. Una de las razones por las que seguí jugando hasta los 41 años fue para vivir momentos como el que ustedes nos regalaron esta noche", agradeció el ganador de tres Grand Slams a los 8.000 aficionados.

Decepcionantes Fils, Shelton y Tiafoe

La decepción del día la protagonizó el francés Arthur Fils al caer ante el griego Stefanos Tsitsipas por 4-6, 7-6 (7/3), 6-1 y 6-4. Flamante campeón del Masters 1000 de Cincinnati, Fils sigue sin una actuación destacable en un Grand Slam, pese a que era mencionado en la baraja de candidatos.

Tampoco dejaron una buena imagen en sus triunfos Ben Shelton y Frances Tiafoe, dos de las esperanzas del tenis estadounidense para que el trofeo se quede en casa por primera vez desde 2003.

Tiafoe, dos veces semifinalista del torneo, llegó a estar dos sets a uno abajo frente a su compatriota Martin Damm antes de reaccionar justo a tiempo y sobrevivir tras casi cuatro horas.

Cuadro femenino: Sabalenka brilla, pero Osaka 'Iverson' roba los focos

En la rama femenina la vigente bicampeona, Aryna Sabalenka, pasó la primera prueba con un solvente triunfo ante la colombiana Camila Osorio por 6-2 y 6-4

Otra de las candidatas, la polaca Iga Swiatek, campeona en 2022, arrolló a la china Wang Xiyu por 6-2 y 6-3 y enfrentará en segunda ronda a la argentina Nadia Podoroska, que logró la primera victoria de su carrera en el evento ante la suiza Simona Waltert por 4-6, 7-6 (7/5).

"Para mí (Iverson) es un pionero"

En la noche, Naomi Osaka volvió a a ganarse los reflectores con otro de sus impactantes atuendos. La japonesa, ícono de la moda en el mundo del tenis, rindió esta vez tributo a la exestrella de la NBA Allen Iverson luciendo una equipación de aire basquetbolísticos, sus características trenzas, codera y cinta en la cabeza.

El tenis de la doble campeona del torneo (2018 y 2020) no estuvo a la altura de su estilismo y a duras penas superó a la rusa Anastasia Zakharova por 7-6 (8/6) y 7-6 (7/3). "Siempre estoy nerviosa en el debut aquí porque quiero hacerlo bien y quiero seguir mostrándoles más conjuntos", justificó la ex número uno mundial.

"Para mí (Iverson) es un pionero", señaló. "También es alguien a quien admiro mucho, porque, en cierto modo, ha aportado mucho al mundo de la moda, ya sea a propósito o no, pero ha cambiado la forma de vestir de los jugadores de la NBA".