Duane 'Keffe D' Davis, declarado culpable del asesinato de Tupac Shakur en 1996

Publicado por Israel Duro 1 de septiembre, 2026

Duane Keffe D Davis, antiguo líder de una banda de Los Ángeles, fue declarado culpable el lunes por un tribunal de Las Vegas del asesinato, en 1996, del rapero Tupac Shakur. Treinta años después de la muerte de la leyenda del rap, el jurado declaró a Davis, de 63 años, culpable de asesinato tras apenas unas horas de deliberación.

"Primer cargo, asesinato con uso de arma mortal, culpable de asesinato en primer grado con uso de arma mortal", anunció ante el tribunal el portavoz del jurado. La lectura de la sentencia está prevista para el 13 de octubre.

Davis, que se enfrenta a una posible cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, se dirigió a la jueza Carli Kierny tras el anuncio del veredicto y manifestó su intención de recurrir.

"Se hizo con un arma de fuego, reunió a su banda y salió a la caza del señor Shakur"

El que fuera líder de los South Side Compton Crips fue acusado de ordenar el asesinato, el 7 de septiembre de 1996, del artista de hip-hop después de que su propio sobrino fuera agredido por miembros del séquito de Shakur en un casino de Las Vegas.

"Duane Davis, dentro de la cultura de las bandas, no podía dejar eso pasar", afirmó el fiscal Binu Palal durante sus alegatos finales. "¿Y qué hizo? Consiguió un arma de fuego, reunió a su grupo y salió a la caza del Sr. Shakur".

Shakur, que se encontraba en Las Vegas para asistir a un combate de peso pesado de Mike Tyson, recibió un disparo unas dos horas después del enfrentamiento en el casino por parte de un hombre armado que viajaba en un Cadillac blanco y que se detuvo en un semáforo en rojo junto al BMW en el que el rapero viajaba en el asiento del copiloto.

Según la fiscalía, Davis entregó el arma a alguien que iba sentado en el asiento trasero del Cadillac y le ordenó que disparara a Shakur, quien falleció seis días después. Davis es la única persona que se encontraba en el Cadillac aquella noche y que sigue con vida.

El conductor del BMW, el cofundador de Death Row Records Marion 'Suge' Knight, resultó herido.

El asesinato de Shakur, uno de los casos sin resolver más famosos de Estados Unidos

El asesinato de Shakur, también conocido como 2Pac, ha sido uno de los casos sin resolver más famosos de Estados Unidos, lo que ha suscitado un debate interminable entre los aficionados a la música sobre quién lo hizo y por qué.

Davis, cuya banda, los Crips, formaba parte de un mosaico de bandas rivales que controlaban zonas de Los Ángeles en la década de los noventa, es la única persona que ha sido acusada en relación con el tiroteo de Shakur.

¿Confesión o promoción?

La investigación sobre el asesinato de Shakur se estancó durante décadas por falta de pruebas, pero el caso se reactivó cuando se publicaron las memorias de Davis en 2019. En ese libro, Davis relató que él iba en el asiento delantero del Cadillac y que entregó una pistola a quienes iban en el asiento trasero. Pero no dice quién abrió fuego contra Shakur.

Davis se ha jactado repetidamente a lo largo de los años de su participación en el asesinato de Shakur —en entrevistas con las fuerzas del orden y los medios de comunicación y, finalmente, en su autobiografía, Compton Street Legend. Desde entonces, se ha retractado y se ha declarado inocente del cargo de asesinato.

Palal, el fiscal, reprodujo fragmentos de las diversas supuestas confesiones de Davis como parte de sus alegatos finales. Michael Sanft, el abogado defensor de Davis, calificó las confesiones de su cliente de ficción y mentiras, diseñadas en parte para promocionar su libro.

"Están leyendo un libro que es ficción y no realidad,", dijo Sanft al jurado. "Pero la fiscalía quiere que crean que esto es, de alguna manera, una confesión, que él estaba allí y presente en el momento del tiroteo". Sanft afirmó que no había pruebas que implicaran a Davis en el asesinato de Shakur, aparte de sus propias declaraciones.

'California Love' y 'All Eyez on Me', los grandes éxitos de Shakur

En los días previos al juicio, los abogados de Davis intentaron en vano impedir que el libro se presentara como prueba, junto con las declaraciones que hizo en una entrevista con la policía en 2008. Shakur, que tenía 25 años cuando murió, fue una figura clave en la rivalidad del hip-hop que enfrentaba a la costa este de EE. UU. con la costa oeste.

Conocido por éxitos como 'California Love' y 'All Eyez on Me', Shakur —hijo de un miembro de las Panteras Negras— se crió en Harlem y Baltimore, pero se convirtió rápidamente en el paradigma del hip-hop californiano cuando firmó con el sello Death Row Records, con sede en Los Ángeles.