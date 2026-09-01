La carrera de Anthropic por asegurar infraestructura de IA se dispara: firma un acuerdo de $35.000 millones respaldado por Nvidia
El objetivo es asegurarse la potencia informática necesaria para entrenar y hacer funcionar sus modelos de inteligencia artificial, en un momento en que la demanda por este tipo de tecnología no para de crecer.
En un potencial game changer en la carrera por asegurarse infraestructura clave de inteligencia artificial, Anthropic firmó un acuerdo por $35.000 millones con Lambda, una empresa que ofrece servicios de computación en la nube y que cuenta con el respaldo de Nvidia.
El objetivo es asegurarse la potencia informática necesaria para entrenar y hacer funcionar sus modelos de inteligencia artificial, en un momento en que la demanda por este tipo de tecnología no para de crecer.
Según reportó el Wall Street Journal en exclusiva, fuentes cercanas a las negociaciones aseguraron que es la propia Nvidia la que controla el contrato de alquiler del centro de datos donde funcionará todo este sistema.
Ese centro de datos lo está construyendo Hut 8, una empresa dedicada tanto a la minería de bitcoin como a la construcción de este tipo de instalaciones, en el condado de Nueces, Texas. Semanas atrás, Nvidia ya había cerrado un acuerdo con Hut 8 para reservarse ese espacio, según las mismas fuentes citadas por el diario.
El esquema es complejo, pero refleja algo cada vez más común en la industria. Nvidia usa su poder financiero para ayudar a empresas como Anthropic, que todavía no tienen la solidez financiera de una gran corporación tradicional, a acceder a sus costosos procesadores. Al mismo tiempo, el acuerdo también le sirvió a Lambda, una compañía de nube todavía joven, que consiguió un contrato multimillonario con Anthropic sin tener que construir ni gestionar el centro de datos por su cuenta, ya que ese trabajo quedó en manos de Nvidia y Hut 8.
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Este pacto se suma a otro que Anthropic había firmado apenas este mes por $45.000 millones con Nscale, otra empresa de este tipo respaldada también por Nvidia, para usar su capacidad en una sede ubicada en Virginia Occidental. Ambos acuerdos responden a un mismo problema. A comienzos de año, Anthropic se quedó corta de infraestructura justo cuando la demanda por sus productos crecía con fuerza, lo que la obligó a salir a buscar más capacidad a toda velocidad.
El caso de Texas tiene un detalle curioso. Hut 8 construye, al mismo tiempo, otros centros de datos para Anthropic que usarán procesadores de Google, que compiten directamente con los de Nvidia. Google ofreció garantías financieras para esos proyectos, ayudando a Hut 8 a conseguir el dinero necesario mediante préstamos, lo que deja a la misma empresa trabajando a la vez para Nvidia y para uno de sus principales rivales.
En julio, Hut 8 ya había contado que una empresa "de gran solidez financiera" firmó contratos de alquiler por 15 años para todo su predio en Texas, de 700 megavatios de capacidad, aunque en ese momento no reveló de quién se trataba. La compañía sí confirmó que la instalación, valuada en $20.000 millones, estaría preparada para funcionar con procesadores de Nvidia.
Ese mismo mes, Nvidia había anunciado un plan para ofrecerles respaldo financiero a empresas emergentes como Lambda, a cambio de quedarse con una parte de sus ganancias por estos servicios. Sin embargo, la compañía pausó recientemente algunos de esos acuerdos, según reportó el propio WSJ. Por ahora no está claro si Lambda deberá compartirle a Nvidia parte de las ganancias que obtenga específicamente en su nueva sede de Texas.