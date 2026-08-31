Siria: el nuevo campo de batalla de Turquía contra Israel

El presidente turco Erdogan y el líder sirio Ahmed al-Sharaa en Ankara, Turquía Servicio de Prensa de la Presidencia turca / AFP

31 de agosto, 2026

En medio de las crecientes tensiones entre Turquía e Israel a raíz de los intentos del presidente turco Recep Tayyip Erdogan de extender su influencia sobre Siria, la decisión de Israel de atacar una base aérea siria en las afueras de Idlib tiene por objeto enviar una señal clara al líder turco para que frene sus ambiciones.

Desde el derrocamiento del dictador sirio Bashar al-Assad en diciembre de 2024, Siria se ha convertido cada vez más en el centro de la hostilidad cada vez mayor entre Israel y Turquía.

En particular, a Israel le preocupan cada vez más los intentos de ampliar su influencia en la vecina Siria, donde desempeñó un papel clave a la hora de ayudar al nuevo presidente islamista del país, Ahmed al-Sharaa, a derrocar al régimen de Assad y hacerse con el poder en diciembre de 2024.

A pesar de las repetidas advertencias israelíes, Erdogan ha prestado poca atención a las preocupaciones de Israel y ha seguido ampliando la presencia turca en el norte de Siria, aparentemente para contrarrestar los esfuerzos de los separatistas kurdos por establecer su propio estado autónomo.

Los servicios de inteligencia israelíes, sin embargo, presentaron a EEUU pruebas de que Erdogan tiene otras ambiciones, entre las que se incluyen ampliar y consolidar la presencia militar turca en bases sirias utilizadas anteriormente por los aliados iraníes y rusos del régimen de Assad.

Por lo tanto, resulta significativo que los ataques aéreos israelíes lanzados contra una base aérea siria en la ciudad norteña de Idlib el 18 de agosto tuvieran lugar apenas unas horas después de la visita de una delegación turca a la base. Al parecer, los funcionarios turcos estaban llevando a cabo una misión de reconocimiento de la base para evaluar su idoneidad para su uso por parte del ejército turco.

La cadena estatal siria Ekhbariya, citando una fuente militar, informó de que Israel había ⁠lanzado ocho ataques aéreos contra la pista de aterrizaje y las instalaciones de almacenamiento de la base de Abu al-Duhur, en el noroeste de Siria.

Los ataques, que se consideraron una señal de advertencia a Turquía para que detuviera su expansión militar en Siria, provocaron una dura respuesta por parte de la Administración Trump, que se ha revelado como un sorprendente defensor del nuevo regimen yihadista sirio, y criticó lo que calificó de "escalada innecesaria".

Una declaración emitido posteriormente por el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu afirmaba que el objetivo del ataque era impedir que las fuerzas militares turcas se desplegaran en la base. El comunicado indicaba que Israel y Siria habían "acordado un statu quo en materia de seguridad", pero que Damasco estaba "a punto de incumplir" el acuerdo al permitir que las tropas turcas se desplegaran en la base aérea.

Israel había "advertido repetidamente a Siria" del riesgo, según el comunicado, pero "Siria optó por ignorar estas advertencias".

Turquía desestimó las acusaciones calificándolas de "frívolas".

No obstante, los ataques aéreos ponen de relieve la creciente preocupación en los círculos de inteligencia israelíes por los designios expansionistas de Erdogan en Siria.

Erdogan es uno de los partidarios más entusiastas de Oriente Medio del movimiento islamista extremista de los Hermanos Musulmanes , así como de grupos terroristas islamistas como Hamás, entre otros. El líder turco desempeñó un papel fundamental a la hora de ayudar a la organización yihadista siria Hayat Tahrir al-Sham a hacerse con el poder en Damasco bajo el liderazgo de al-Sharaa, quien anteriormente había mantenido estrechos vínculos con la organización de Osama bin Laden Al Qaeda.

Tras la investidura de al-Sharaa como nuevo presidente de Siria —una medida respaldada por el presidente de EEUU Donald J. Trump, así como por otros líderes occidentales—, los servicios de inteligencia israelíes se han mostrado cada vez más preocupados por la creciente influencia de Turquía en Siria, que Israel considera que supone una amenaza directa para su seguridad.

Las autoridades israelíes consideran cada vez más preocupante la postura agresiva de Erdogan, tanto a nivel nacional como en toda la región, al igual que sus constantes esfuerzos por recuperar el legado del Imperio Otomano.

El continuo apoyo financiero de Turquía a Hamás y el hecho de que ofrezca refugio a los terroristas de Hamás no hacen sino reforzar la visión que tiene Israel de Turquía como actor hostil, una actitud a la que no ayuda el constante uso por parte de Erdogan de una retórica antiisraelí en sus campañas políticas y comunicaciones oficiales. En junio, por ejemplo, el ministro del Interior turco hizo un llamamiento a la "liberación de Jerusalén".

Además, Erdogan ha afirmado que "Jerusalén es nuestra", y, tan recientemente como el 30 de marzo de 2025, "ójala el Señor destruya y arrase al Israel sionista".

Erdogan publicó un documento de 758 páginas en el que se esboza su plan a largo plazo, dividido en fases, para hacerse con el control de "Israel, Oriente Medio y el mundo libre".

Amichai Chikli, ministro de Asuntos de la Diáspora de Israel, afirmó: "El ejército de Ahmed al-Sharaa es el ejército de Erdoğan. La ideología de Al-Sharaa es la de Erdoğan. La ideología de Erdoğan y Al-Sharaa es la de Al Qaeda y el ISIS", y citó lo que describió como su trato bárbaro hacia las minorías no musulmanas de la región.

También se cuestiona cada vez más la neutralidad de Tom Barrack, embajador de EEUU en Turquía y enviado especial a Siria (aquí, aquí y aquí), en medio de anuncios sobre su marcha. Esperemos que no se le conceda un "papel clave" en la gestión de la política estadounidense en Siria e Irak.

En un intento por calmar las tensiones entre Jerusalén y Ankara sobre la cuestión siria, Israel y Turquía mantuvieron conversaciones en Azerbaiyán en 2025 con el objetivo de llegar a un acuerdo sobre las prioridades de ambos países en la Siria post-Assad.

Aunque los detalles de la reunión no se hicieron públicos, ambos países alcanzaron un amplio acuerdo sobre un statu quo, cuya esencia consistía en respetar la plena soberanía siria sobre su territorio.

A pesar de este acuerdo, los responsables de los servicios de inteligencia israelíes se muestran cada vez más inquietos ante los planes de Erdogan de ampliar y afianzar la presencia turca en el país.

Las fuerzas turcas ocupan actualmente unos 5 000 kilómetros cuadrados de territorio en el norte de Siria. Según se informa, Turquía también ha tomado el control de bases militares y navales sirias utilizadas anteriormente por Irán y Rusia bajo el régimen de Assad, en una época en la que Moscú y Teherán eran aliados cercanos de Damasco.

También existe preocupación por el papel más amplio de Turquía en la región tras saberse que Erdogan intervino personalmente ante Trump para bloquear una propuesta de cambio de régimen entre EE. UU. e Israel en la que miles de combatientes kurdos, con cobertura aérea estadounidense, invadirían Irán con el objetivo de derrocar al régimen de los mulás, un plan que muchos funcionarios israelíes creen que tenía buenas posibilidades de éxito de no haber sido por la intervención de Erdogan.

Otra amenaza potencial que Siria podría suponer para la seguridad a largo plazo de Israel es el reciente descubrimiento de una base nuclear no declarada por parte del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), donde los inspectores encontraron varias toneladas de material nuclear que, según Rafael Grossi, director del OIEA, "podrían utilizarse con fines malintencionados".

Estas son algunas de las muchas razones por las que los responsables de seguridad israelíes están cada vez más preocupados por la creciente implicación de Turquía en la Siria post-Assad. Cada vez están más convencidos de que, si Israel quiere salvaguardar la seguridad futura de su pueblo, es vital que no se permita a Erdogan perseguir sus objetivos expansionistas en Siria y, desde luego, que no disponga de cazas furtivos F-35.

© Gatestone Institute