Netanyahu no ha perdido el apoyo de los demócratas a Israel

30 de julio, 2026

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ha vuelto a Washington esta semana, y su presencia en el Capitolio ha provocado la habitual oleada de críticas contra "Bibi". Su llegada ha hecho saltar las alarmas entre dos grupos de la sociedad estadounidense muy diferentes que lo ven con repulsa y temor: la derecha antiisraelí y los judíos liberales.

Los primeros están indignados por algo que, de hecho, es cierto: la estrecha relación entre Netanyahu y el presidente Donald Trump, así como el apoyo al Estado judío que se encuentra entre la gran mayoría de los republicanos y conservadores. Los liberales judíos también están molestos, aunque la mayoría de sus quejas se refieren a algo que no es cierto: la afirmación de que fue Netanyahu quien hizo que los demócratas le dieran la espalda a Israel.

El ala aislacionista del Partido Republicano está preocupada por Netanyahu. Teme que convenza a Trump de seguir luchando para impedir que Irán consiga un arma nuclear y para poner fin a su apoyo al terrorismo internacional, en lugar de rendirse ante él, como preferirían los aislacionistas dentro de la Administración —un grupo aparentemente liderado por el vicepresidente de EEUU, JD Vance—.

Pero su verdadero problema es que la mayoría de los republicanos sigue respaldando a Israel. Y, a pesar de las tensiones ocasionales y las diferencias políticas entre Trump y Netanyahu, la alianza no se ha roto.

Un chivo expiatorio del fracaso liberal



Los liberales, especialmente los liberales judíos, también utilizan a Netanyahu como chivo expiatorio. Pero por razones muy diferentes.

Para ellos, él es la razón por la que su partido no solo se ha enfriado con respecto a Israel. Como demostraron las recientes votaciones en el Congreso, ahora es el partido antiisraelí, y la mayoría de los demócratas vota en contra incluso del envío de armas defensivas a Israel. Esto incluye el sistema de defensa antimisiles "Cúpula de Hierro", que ha salvado innumerables vidas que podrían haberse perdido a causa de los ataques de Hamás en Gaza, Hezbolá en el Líbano, así como de sus patrocinadores iraníes.

El AIPAC se ha convertido en el saco de boxeo de los demócratas. Muchos de los que se autodenominan moderados proisraelíes ahora están negando su apoyo o se les está pidiendo que devuelvan las donaciones tras traicionar a sus electores al alinearse con la izquierda y los antisionistas y votar a favor de la resolución propuesta por el diputado Thomas Massie (republicano por Kentucky)—el único miembro antiisraelí del grupo parlamentario republicano, ya en funciones de salida— para prohibir la ayuda militar a Israel. Entre ellos se encontraba el diputado Jake Auchincloss (demócrata por Massachusetts), que representa al distrito con mayor población judía de Nueva Inglaterra pero que, al sentir la presión de la facción antiisraelí predominante en su partido, se ha sumado a las filas de los demócratas que manifiestan su oposición al Estado judío.

Su excusa, al igual que la de otros demócratas, es echar toda la culpa a Trump y a Netanyahu, y a la guerra contra Irán. Esa postura tiene sentido en un contexto estrictamente partidista, ya que los demócratas se sienten obligados a oponerse a cualquier cosa que haga el presidente. Pero si realmente estuviera interesado en defender la seguridad de Israel, resulta difícil entender cómo podría conciliar esa postura con otra que considerara los esfuerzos por impedir que Teherán consiga armas nucleares como un motivo de ruptura de la alianza. En cambio, pareció hacerse eco de las afirmaciones de los extremistas de ambos extremos del espectro político al calificar erróneamente el conflicto como una lucha exclusiva por Israel, en lugar de algo tan básico como la defensa común de Occidente frente a un régimen terrorista islamista.

Sin embargo, demócratas como Auchincloss sostienen que no es culpa suya que su partido se haya distanciado de Israel. Afirman que se debe a que Netanyahu alineó a su país con los republicanos.

Para un buen resumen de esta tesis, consulta un reciente artículo publicado en The Atlantic —la fuente fiable de la sabiduría convencional liberal disfrazada de análisis intelectual para el círculo de Washington— por Franklin Foer, su actual "experto" residente en la comunidad judía estadounidense. Ha escrito sobre el repunte del antisemitismo tras el 7 de octubre y lo que él denominó el inminente fin de una "edad de oro" de la comunidad judía estadounidense. Sin embargo, Foer, al igual que muchos liberales, lo ve al revés cuando habla de lo que le ha ocurrido a los demócratas con respecto a Israel.

Afirma que Netanyahu —un hombre que entendía Estados Unidos mejor que ningún otro líder israelí, ya que estudió y pasó gran parte de sus años de formación en el país— heredó una excelente relación. Pero, supuestamente, la arruinó al alinearse con republicanos como Trump, y al rechazar los buenos consejos y la amistad de presidentes demócratas como Barack Obama y Joe Biden, además de actuar y expresarse, en general, de forma hostil hacia los árabes palestinos.

Esto no solo supone una versión fraudulenta de la historia de las últimas tres presidencias estadounidenses, sino que también ignora la tendencia de las últimas décadas, durante las cuales los demócratas se volvieron cada vez más hostiles hacia Israel, mientras que los republicanos se convirtieron en sus más fervientes defensores.

Durante la administración de George W. Bush, los demócratas judíos se quejaban sin cesar de que el Partido Republicano presumiera de su apoyo al Estado judío. Pero a lo que realmente se oponían era a la realidad de un panorama político cambiante en el que los progresistas se habían vuelto contra el Estado judío. Consideraban erróneo percatarse de esta tendencia, ya que, según ellos, socavaba el consenso bipartidista proisraelí en Washington, cada vez más inestable.

Si israelíes como Netanyahu estaban dispuestos a mostrarse amistosos con los republicanos, era porque entendían que un partido estaba casi universalmente interesado en promover la alianza, mientras que el otro se estaba dividiendo profundamente al respecto. Aunque los demócratas respaldaban abiertamente a los oponentes de izquierda de Netanyahu en el ámbito nacional, esperaban que él rechazara a sus rivales del Partido Republicano a pesar de su apoyo descarado al Estado judío.

Más aún, la corriente intelectual estaba cambiando dentro de Estados Unidos de una manera que garantizaba que esta transformación de la opinión sobre Israel dentro de la izquierda se convirtiera en una fuerza imparable. Fue durante este periodo cuando la izquierda interseccional —alimentada por ideas tóxicas como la teoría crítica de la raza, la interseccionalidad y el colonialismo de asentamiento— completó su larga marcha a través de las instituciones estadounidenses.

A lo largo de la última generación, las ideas liberales mayoritarias que defendían el sionismo como una causa justa fueron sustituidas por la noción de que Israel y los judíos eran opresores "blancos" que siempre estaban en el lado equivocado. Mientras tanto, a los palestinos y a otros opositores de Israel, como Irán, se les consideraba, paradójicamente, "personas de color" oprimidas que siempre tenían la razón, hicieran lo que hicieran.

Obama no era ningún amigo



Profundamente influenciado por ideólogos de izquierda, Obama fue lo suficientemente inteligente como para no promover públicamente tales ideas. Pero, en retrospectiva, gran parte de lo que hizo durante su mandato para exacerbar las relaciones raciales en su país y alejar a Estados Unidos de Israel se entiende mejor cuando se sitúa en este contexto.

Sin embargo, según Foer, Obama "se mostraba abiertamente solidario con Israel" y Netanyahu se lo agradeció con sermones, críticas y sabotajes. Obama sabía hablar muy bien de su apoyo al Estado judío mientras se presentaba a la presidencia en 2008, y de nuevo durante su ofensiva de encanto hacia la comunidad judía en el año de su reelección, en 2012 (cuando se comprometió a poner fin al programa nuclear de Irán durante su debate sobre política exterior con el candidato presidencial republicano Mitt Romney). Pero pasó dos mandatos en la Casa Blanca haciendo justo lo contrario.

Obama era un pragmático que sabía que actuaba en lo que por entonces aún era un entorno proisraelí, en el que la hostilidad abierta hacia la alianza habría sido veneno político. Pero sus políticas, insinuadas por primera vez en su infame discurso en la Universidad de El Cairo (el punto álgido de su primera gira por Oriente Medio, en la que despreció deliberadamente a Israel), durante el cual comparó falsamente el trato de Israel a los palestinos con el Holocausto, buscaban reajustar el equilibrio de poder en Oriente Medio. Su objetivo era un acercamiento al mundo musulmán —concretamente, al régimen islamista de Irán—, relegando a Israel a un segundo plano.

Aunque Foer y otros demócratas citan la "charla" pública que Netanyahu dio a Obama en 2011 sobre la seguridad de Israel como una afrenta intolerable al presidente, olvidan su contexto. El día anterior, Obama había tendido una emboscada a Netanyahu pronunciando un discurso en el que declaraba la necesidad imperiosa de obligar a Israel a volver a las líneas del armisticio de 1949 y la creación de un Estado palestino.

Obama pasó ocho años en el cargo buscando una mayor "distancia" entre Estados Unidos e Israel mediante las constantes provocaciones a Netanyahu, tanto por parte del presidente como de su equipo. Una vez reelegido en 2012, Obama abandonó en gran medida la farsa de que era amigo de Israel y se centró en su principal objetivo de política exterior: apaciguar a Irán. Tras mentir repetidamente al público estadounidense y engañar a los israelíes sobre su objetivo, consiguió que Teherán aceptara un acuerdo desastroso en 2015 que, lejos de privarles de armas nucleares, en realidad garantizaba que, con el consentimiento de Occidente, acabarían por obtenerlas.

Los demócratas consideraron un insulto el desafío abierto de Netanyahu a Obama en relación con Irán. Aun así, esto galvanizó la oposición a una política desastrosa y, en última instancia, allanó el camino para que Trump la revocara en 2018. Se piense lo que se piense de Netanyahu, sus enfrentamientos con Obama le fueron impuestos.

Malentendidos sobre Israel



En cuanto al apoyo de Netanyahu a Trump, los demócratas —y, sobre todo, los judíos liberales— nunca parecen haber entendido que esperar que los israelíes adoptaran su actitud hacia el presidente, según la cual debía ser tratado como alguien inaceptable, no solo era irrazonable. Dado que Trump estaba dispuesto a hacer más por Israel que cualquiera de sus predecesores —como trasladar la embajada de EEUU de Tel Aviv a Jerusalén, reconocer la soberanía israelí sobre los Altos del Golán y exigir que la Autoridad Palestina dejara de financiar el terrorismo—, los esfuerzos de Netanyahu por ganarse su favor eran la única opción racional.

Las afirmaciones de Foer sobre la Administración Biden son igualmente falsas. Según The Atlantic, Biden hizo todo lo posible por respaldar a Israel tras la tragedia del 7 de octubre de 2023. Pero, aunque sus declaraciones iniciales y su visita a Israel tras el ataque fueron lo correcto y fueron muy bien recibidas por los israelíes, comenzó a dar marcha atrás en esa postura casi tan pronto como la adoptó.

Biden se vio sometido a una enorme presión por parte de su propio partido para que condenara a Israel. Siguiendo el ejemplo de unos medios liberales dominantes que actuaron más como taquígrafos de Hamás que como periodistas honestos, muchos demócratas interpretaron los sucesos del 7 de octubre principalmente como una historia sobre la brutalidad israelí, en lugar de como una prueba de la dedicación palestina a la causa de la erradicación del Estado judío y el genocidio de su pueblo. En cada fase de la guerra que se desató, Biden trató de obstaculizar los esfuerzos israelíes por destruir a Hamás, llegando incluso a retrasar los envíos de armas para influir en el curso del conflicto. Los "buenos consejos" que ofreció Biden habrían dejado a Hamás fortalecido, en lugar de aislado y derrotado. Solo en un entorno político en el que gran parte de su partido consideraba que su administración no era lo suficientemente hostil hacia Israel, Biden podía ser visto como un gran amigo del Estado judío tras el 7 de octubre.

Foer también sostiene que la dura actitud de Netanyahu hacia los palestinos alienó a los estadounidenses. Al igual que el exjefe de gabinete de Obama, Rahm Emanuel, cree que el rechazo de Israel a la solución de dos Estados —que los demócratas aún afirman defender— es un error. Pero eso solo refleja una profunda ignorancia entre esos liberales judíos sobre la opinión pública israelí.

Puede que los israelíes estén profundamente divididos sobre si mantener en el cargo a su primer ministro más veterano, y puede que Netanyahu resulte derrotado en las elecciones de octubre. Pero no están divididos en cuanto a sus políticas sobre la guerra y la paz en lo que respecta a los palestinos e Irán. Ninguna alternativa concebible a Netanyahu estaría más dispuesta a poner en peligro a su nación con cesiones territoriales a un enemigo que ha demostrado una y otra vez que no le interesa la paz en ningún término que no sea la destrucción del único Estado judío del planeta.

Creer en las calumnias sangrientas



Cualquier sucesor de Netanyahu tendrá los mismos problemas con un Partido Demócrata que ha sido tomado por personas que han aceptado calumnias sangrientas sobre que Israel comete un "genocidio". Incluso figuras que en su día se consideraban moderadas, como el gobernador de California, Gavin Newsom, ahora creen que deben repetir como loros estas falsedades para ser consideradas aceptables por los votantes de su partido.

Una vez más, se trata de una afirmación que tiene su origen más bien en el tipo de desinformación sobre la guerra posterior al 7 de octubre que dominó la cobertura mediática, en la que se presentaba (y se sigue presentando) a Israel como un país que pretende matar de hambre y asesinar deliberadamente al mayor número posible de palestinos. Se puede criticar la política de información pública de Israel; sin embargo, la cruda realidad es que no hay nada que Netanyahu pudiera haber dicho o hecho para convencer a la base de izquierdas de los demócratas de que los principales medios de comunicación, como The New York Times, les estaban alimentando con mentiras sobre los supuestos "crímenes de guerra" de Israel.

El fracaso de los liberales



Netanyahu no perdió el apoyo de los demócratas por culpa de Israel. Simplemente se adaptó a un cambio en la política estadounidense que fue producto de fuerzas y factores sobre los que no tenía control alguno. Más concretamente, liberales como Foer están utilizando a Netanyahu como chivo expiatorio de sus propios fracasos.

Durante toda una generación, los críticos de la izquierda habían advertido a los judíos liberales de que estaban ignorando el hecho de que un Partido Demócrata que en su día fue abrumadoramente proisraelí estaba cambiando. En lugar de luchar contra las fuerzas que se esforzaban tanto por abrir una brecha entre los demócratas y la comunidad judía, se negaron a ver ningún enemigo en la izquierda. En cambio, se aferraron aún más a la falsa idea de que el antisemitismo era un problema exclusivo de la derecha política, llegando incluso a acusar falsamente a Trump de ser la principal fuente de su aumento.

En la última década, los judíos liberales, incluidos grupos del establishment como la Liga Antidifamación, se doblegaron ante la extrema izquierda en cuestiones como el movimiento antisemita Black Lives Matter. Abrazaron narrativas falsas sobre la islamofobia —que, en la práctica, solo se refería a quienes se percataban del antisemitismo musulmán— como un problema tan importante como el odio hacia los judíos. Fingieron no darse cuenta de que el odio hacia Israel y sus partidarios por parte del "Squad" de izquierdas de la Cámara de Representantes de EEUU estaba siendo adoptado gradualmente por cada vez más demócratas.

Para cuando se produjeron los atentados del 7 de octubre, los liberales proisraelíes se encontraron aislados. Afirman que Netanyahu es responsable de su difícil situación, aunque no tienen a nadie a quien culpar más que a sí mismos. No lograron frenar a la izquierda antiisraelí cuando esta era débil. Incluso ahora, siguen apoyando a instituciones como las universidades de élite estadounidenses que fomentan y permiten el antisemitismo, en lugar de unirse a Trump para intentar obligarlas a reformarse.

En política, nada es para siempre. En teoría, es posible que los demócratas, si sufren pérdidas desastrosas tras nominar a izquierdistas radicales que odian a Israel en las elecciones de mitad de legislatura de este año o en las presidenciales de 2028, recobren el sentido común y rechacen a la izquierda interseccional. Sea o no posible, centrarse en Netanyahu no es más que una forma de que los liberales judíos ignoren su propia y cobarde rendición ante su partido.

Se han quedado de brazos cruzados y han permitido que una facción que ha abrazado no solo la hostilidad hacia Israel, sino también el odio abierto hacia los judíos de figuras como el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, y el "Squad", dicte las posiciones de los demócratas. Si desean recuperarlo, deben dejar de convertir a Netanyahu en chivo expiatorio y de obsesionarse con Trump, y empezar a luchar contra los antisemitas de su propio partido.

© JNS