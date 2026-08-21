Hong Kong condena a dos activistas por recordar Tiananmen: la ley de seguridad de Pekín sigue borrando la disidencia

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 20 de agosto, 2026

Un tribunal de Hong Kong condenó este viernes a la abogada Chow Hang-tung y al sindicalista Lee Cheuk-yan por incitación a la subversión, en un fallo que cierra uno de los últimos grandes juicios políticos derivados de la represión que Pekín desató sobre el territorio tras las masivas protestas contra el régimen chino de 2019. Ambos enfrentan penas de hasta 10 años de prisión, que se conocerán en una fecha posterior.

Según reportó el Wall Street Journal, los dos activistas fueron procesados bajo la ley de seguridad nacional que el régimen de Pekín impuso a Hong Kong en 2020, la misma normativa que ha servido de herramienta para desmantelar sistemáticamente cualquier forma de disidencia en la excolonia británica. Un tercer acusado, el abogado y exlegislador Albert Ho, se había declarado culpable al inicio del juicio, que se extendió por 24 días en enero.

El caso contra Chow, Lee y Ho no giró en torno a si organizaron las vigilias del 4 de junio en memoria de las víctimas de la matanza de Tiananmen de 1989, algo que nunca estuvo en discusión. El verdadero debate judicial, señaló el diario neoyorquino, se centró en si criticar un acto del gobierno chino podía equipararse a un desafío directo contra el poder del Estado, una pregunta que expone la naturaleza abiertamente política del proceso.

Los tres formaron parte de la dirigencia de la Alianza de Hong Kong en Apoyo a los Movimientos Patrióticos de China, organización disuelta en 2021 que durante años exigió el fin de lo que definía como la "dictadura de partido único" en el gigante asiático. El panel de tres jueces que llevó adelante el juicio concluyó que los acusados buscaban terminar con el control del Partido Comunista Chino sobre el país, y sostuvo que sus acciones estaban orientadas a sembrar desconfianza hacia el régimen mediante la "hostilidad" y la "división".

El fallo se suma a una lista que ya acumula más de 400 arrestos por supuestamente poner en peligro la seguridad nacional desde que la ley entró en vigor, con 212 personas formalmente acusadas y 182 condenadas, de acuerdo con cifras de la propia Oficina de Seguridad de Hong Kong citadas por el WSJ. Entre los ya sentenciados figuran decenas de las voces disidentes más reconocidas del territorio, incluido el magnate mediático Jimmy Lai, de 78 años, encarcelado por su labor periodística crítica hacia Pekín.

La legislación, además, blinda al régimen chino de cualquier escrutinio judicial local. El Tribunal de Apelación Final de Hong Kong dictaminó en 2021 que las cortes del territorio carecen de jurisdicción para revisar si la ley de seguridad viola las protecciones constitucionales que en teoría rigen en la excolonia. En la práctica, la última palabra sobre su interpretación recae directamente en el Congreso Nacional del Pueblo, el órgano legislativo controlado por el Partido Comunista en Pekín.

Durante décadas, las vigilias del Victoria Park fueron el único acto público de gran escala en todo el territorio chino dedicado a honrar a las víctimas de 1989, y representaban uno de los últimos vestigios de las libertades de expresión y reunión que distinguían a Hong Kong del resto del país tras su regreso al control chino en 1997. Esa distinción, que alguna vez pareció intocable, se ha ido borrando a pasos acelerados bajo la ofensiva legal y política de Pekín.

Las autoridades usaron primero las restricciones sanitarias por la pandemia de Covid-19 como excusa para suspender la vigilia en 2020, antes de prohibirla directamente. Hoy, los mismos campos donde miles de personas encendían velas cada 4 de junio se llenan de un carnaval gastronómico organizado por el propio régimen chino, un contraste que resume con crudeza el borrado sistemático de la memoria histórica en Hong Kong.