La inflación se modera al 3,4% anual en julio, en línea con las expectativas del mercado

Publicado por Carlos Dominguez 12 de agosto, 2026

El incremento de los precios al consumo se moderó ligeramente en julio y se situó en el 3,4% interanual, según el índice de precios al consumo (IPC) publicado este miércoles por el Departamento de Trabajo. El dato coincidió con las expectativas del mercado.

La contención de la inflación se produjo en un contexto de caída de los precios de la gasolina, impulsada por el cese temporal de las hostilidades en Oriente Medio entre junio y principios de julio, antes de que el conflicto volviera a intensificarse.

Vivienda y alimentos impulsan un alza mensual

En términos mensuales, el IPC subió un 0,1% en julio, tras la caída del 0,4% registrada en junio. El índice de vivienda aumentó un 0,1% y explicó aproximadamente dos tercios del alza mensual.

Por otra parte, los alimentos también subieron un 0,1%, impulsados por un incremento del 0,3% en la comida fuera del hogar. En cambio, el índice de energía bajó un 1,5%.

La subyacente baja al 2,5% interanual

La inflación subyacente —que excluye alimentos y energía— avanzó un 0,2% en el mes, después de permanecer estable en junio, y se situó en el 2,5% interanual, una décima menos que el mes anterior. En el último año, el índice de energía acumuló una subida del 14,7% y el de alimentos del 3,0%.

Entre los componentes que más subieron en julio figuran la atención médica, los billetes de avión, las comunicaciones, la educación y el ocio. En sentido contrario, el seguro de vehículos a motor fue uno de los que más bajó.