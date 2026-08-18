Penn State: detienen a 14 personas por una red de cocaína vinculada a presuntos ritos de iniciación en fraternidades
Cortar y empaquetar cocaína era, según la Fiscalía, parte de la iniciación de los novatos en Delta Upsilon y Sigma Chi. Un presunto cabecilla sigue prófugo y Penn State ya ha suspendido a una de las fraternidades.
La Fiscalía de Pensilvania imputó a 14 personas por una presunta red de tráfico de cocaína en torno a la Universidad Penn State. Según las autoridades, cortar y empaquetar la droga formaba parte de la "indoctrinación" de los novatos en las fraternidades Delta Upsilon y Sigma Chi.
Según informó Fox News, el fiscal general Dave Sunday anunció que 13 de los acusados eran estudiantes de Penn State en 2023 y 2024. El decimocuarto es el padre de uno de ellos, procesado por manipular pruebas y obstaculizar la investigación. Uno de los presuntos cabecillas, Agostino Abbatiello, de 24 años y vecino de Westbury, Nueva York, sigue prófugo.
"Se trataba de una red de tráfico de drogas coordinada y muy lucrativa en torno a dos miembros destacados de las fraternidades, otros hermanos de la fraternidad y aspirantes", afirmó Sunday. "De hecho, según las pruebas descubiertas, cortar y empaquetar cocaína era, para algunos aspirantes, una forma de iniciación en las fraternidades".
Los presuntos proveedores y el papel de las fraternidades
Sunday señaló a Abbatiello y a Thomas Robinson como los principales suministradores. Según la investigación, hacían viajes regulares a Filadelfia y Nueva York para recoger "grandes cantidades" de cocaína.
Los miembros de Delta Upsilon y Sigma Chi habrían cortado y empaquetado la droga en las casas de las fraternidades, fuera del campus, y la habrían distribuido entre estudiantes de Penn State.
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Además de Abbatiello y Robinson, Mohammed Hurabi y Lars Zeepvat enfrentan cargos graves de organización corrupta, conspiración y delitos relacionados. Robert Zanolla está acusado de conspiración y uso criminal de un medio de comunicación.
Otros ocho jóvenes —Liam Smith, Michael Brogno, Kaden Howe, Connor Hurleigh, Seth Beardsley, Kyle Ridpath, Daniel Price y Charles Wiseman— enfrentan delitos menores de posesión y parafernalia. Al menos cuatro de los imputados siguen siendo estudiantes actuales.
Respuesta de Penn State y de las fraternidades
Penn State confirmó a Fox News Digital que ha suspendido provisionalmente a Delta Upsilon y que Sigma Chi "no es una organización reconocida y opera al margen del apoyo y la supervisión de la Universidad".
Andrea Dowhower, vicepresidenta de Asuntos Estudiantiles, dijo que la universidad está "consternada" por las acusaciones y que cooperará con la policía. Delta Upsilon afirmó que ya conocía los hechos y que los implicados "han sido expulsados, suspendidos o han dimitido".