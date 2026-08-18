Kushner y Netanyahu acuerdan grupos de trabajo para avanzar en el desarme de Gaza

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 18 de agosto, 2026

Estados Unidos e Israel pusieron en marcha grupos de trabajo conjuntos destinados a destrabar el punto más conflictivo del plan de paz para Gaza: los términos exactos del desarme de Hamás. La decisión surgió de una reunión en Jerusalén entre el asesor de Donald Trump, Jared Kushner, y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

Según reportó POLITICO, la Junta de la Paz —organismo encargado de supervisar el proceso— confirmó en un comunicado que Israel no retirará a sus tropas de Gaza "Hasta que Hamás esté completamente desarmado y toda la Franja de Gaza quede desmilitarizada: cada arma, ligera o pesada, y cada túnel". Esa lectura se alinea con la postura israelí, más estricta que la interpretación que Hamás dice haber aceptado al firmar la hoja de ruta publicada este mes.

Un funcionario con conocimiento directo de las negociaciones confirmó a POLITICO que también participaron del encuentro el enviado de la Junta de la Paz, Nickolay Mladenov, y el exprimer ministro británico Tony Blair. La Casa Blanca y el Departamento de Estado remitieron las consultas sobre la reunión a la propia Junta.

Un funcionario de Hamás, que habló bajo condición de anonimato, dijo a POLITICO que notó una diferencia concreta entre lo que su organización firmó y lo que ahora plantea la Junta. Mientras la hoja de ruta hablaba de "almacenamiento de armamento pesado", el comunicado del lunes contempla el desmantelamiento total de armas, ligeras y pesadas, además de los túneles. Netanyahu ya había anticipado esa exigencia la semana pasada, al advertir que Israel no se retirará del enclave sin un desarme "genuino".

Robert Danin, exfuncionario del Departamento de Estado y expartícipe de la Misión Cuarteto de Blair en Jerusalén, cuestionó a POLITICO la viabilidad de la exigencia planteada: "Exige la eliminación de cada pistola y cada túnel antes de que Israel se retire de Gaza. Y presumiblemente, el hallazgo de cualquiera de los dos sería motivo para que Israel detenga o directamente no inicie su retirada".

Kushner llegó a Jerusalén un día después de reunirse en El Cairo con el líder de Hamás, Khalil al-Hayya.