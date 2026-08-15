Al menos 51,7 millones de niño podrán optar a becas del Crédito Fiscal para la Libertad Educativa

Publicado por Williams Perdomo 15 de agosto, 2026

Un nuevo análisis de la American Federation for Children (AFC) estima que aproximadamente 51,7 millones de niños en el país cumplirán los requisitos para recibir becas a través del Education Freedom Tax Credit (EFTC), un programa federal que comenzará a aplicarse a partir del 1 de enero de 2027 y que busca ampliar las opciones educativas para las familias.

El estudio, elaborado por Patrick Graff, investigador principal de la organización, calcula que el 91,7% de los aproximadamente 56,4 millones de niños que actualmente están matriculados o pueden matricularse en el sistema educativo K-12 serían elegibles para acceder a estas becas.

El Crédito Fiscal para la Libertad Educativa fue aprobado por el Congreso en 2025 y permitirá que los contribuyentes reciban un crédito fiscal federal de hasta 1.700 dólares por las donaciones que realicen a organizaciones sin fines de lucro dedicadas a otorgar becas educativas. Posteriormente, esas organizaciones distribuirán las ayudas entre los estudiantes que cumplan los requisitos establecidos por la ley.

Según el informe, podrán optar a las becas los estudiantes que sean elegibles para matricularse en una escuela pública de educación primaria o secundaria y cuyos hogares tengan ingresos iguales o inferiores al 300% del ingreso bruto medio del área, calculado por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD), con ajustes según el tamaño de la familia.

Casi 31 millones viven en estados adheridos

El análisis señala que 31 estados ya se han adherido al programa o han anunciado su intención de hacerlo. En ellos residen 30,9 millones de estudiantes elegibles, lo que representa 59,8% del total nacional.

En contraste, 19 estados y el Distrito de Columbia todavía no se han incorporado a la iniciativa. Según la investigación, en esas jurisdicciones viven 20,8 millones de estudiantes que cumplen los requisitos de elegibilidad y cuyo acceso a las becas dependerá de que sus gobernadores decidan sumarse al programa.

El informe destaca además que California, con 5,9 millones de estudiantes potencialmente beneficiarios, concentra la mayor población elegible entre los estados que aún no han anunciado su adhesión.

La participación dependerá de cada estado

El documento aclara que las estimaciones reflejan el número de estudiantes que podrían recibir una beca, no la cantidad que finalmente participará en el programa. La implementación dependerá de que los estados decidan adherirse, del volumen de donaciones que reciban las organizaciones encargadas de administrar las becas y de la capacidad de estas entidades para distribuir los recursos.

Las ayudas podrán destinarse a distintos gastos educativos, entre ellos matrícula escolar, tutorías, libros, materiales, tecnología para fines educativos, transporte y terapias para estudiantes con necesidades especiales.

AFC pide a los gobernadores sumarse al programa

En un comunicado, Patrick Graff afirmó que el informe ofrece las primeras estimaciones estado por estado sobre la población que reúne los requisitos para acceder al programa y señaló que casi nueve de cada diez niños cumplen los criterios de ingresos y matrícula.

"Casi 31 millones de estudiantes elegibles viven en estados que ya han indicado que participarán en el EFTC, mientras que más de 20 millones viven en estados que aún no se han adherido", señaló el investigador.