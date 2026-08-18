Terremotos en Venezuela: las autoridades elevan la cifra de muertos a 6.438

Venezuela. Miles de personas siguen buscando desaparecidos entre los escombros AFP .

Publicado por Alejandro Baños 18 de agosto, 2026

La cifra de víctimas por los terremotos que asolaron Venezuela en junio ascendió a 6.438, mientras continúa la búsqueda de personas que permanecen en paredero desconocido.

Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, actualizó el balance, confirmando 137 muertes más que en el anterior registro ofrecido.

Dos terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 en la escala de Ritcher devastaron parte del norte del país el 24 de junio, principalmente la zona costera de La Guaira. Además de los muertos y heridos, centenares de edificios se desplomaron y numerosas infraestructuras quedaron afectadas.

De acuerdo a las informaciones concedidas por fuentes oficiales reportadas por AFP, de las casi 60.000 viviendas afectadas por los temblores, unas 24.429 se encuentran inhabitables.

Casi dos meses después de aquella tragedia, los servicios de emergencias y voluntarios continúan trabajando sin descanso para dar con el paradero de los desaparecidos, buscando entre los escombros de los edificios destruidos.

Las lluvias torrenciales registradas hace unos días dificultaron las labores.