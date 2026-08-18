Publicado por Alejandro Baños 18 de agosto, 2026

Después de un intento frustrado debido a una lesión, las hermanas Williams volvieron a disputar un partido juntas. Fue en el torneo de dobles femenino del Masters 1000 de Cincinnati en el que, a pesar de caer derrotadas, una de las parejas más emblemáticas y laureadas del tenis fueron ovacionadas por el público.

Venus (46 años) y Serena Williams (44 años) desenfundaron juntas sus raquetas para medirse a la estadounidense Peyton Stearns y la ucraniana Marta Kostyuk, ambas de 24 años, en el campeonato que ejerce como antesala del US Open. Las veteranas jugadoras fueron eliminadas tras perder el duelo en tres sets (6-2, 1-6 y 10-8).

Pese a esa derrota, las hermanas más icónicas de la historia del deporte ofrecieron una buena versión de su juego, principalmente en el segundo set.

El regreso de las Williams estaba previsto para verse en Wimbledon, a principios de julio. Sin embargo, una lesión de Serena en su rodilla derecha imposibilitó que regresasen juntas a las pistas.

La última vez que jugaron juntas fue en septiembre de 2022, cuando se despidieron en el US Open de esa temporada.

Venus y Serena Williams, imbatibles en el Grand Slam

A nivel individual, cosecharon un total de 30 títulos de Grand Slam —23 para Serena y siete para Venus—, un palmarés que a veces eclipsa sus descomunales éxitos en dobles. Juntas no solo formaron una de las parejas más temibles de la historia del tenis, sino que redefinieron la potencia, la complicidad y el éxito colectivo.

La estadística más demoledora de las hermanas Williams en la modalidad de dobles es su efectividad en los momentos de máxima presión: ganaron las 14 finales de Gran Slam que disputaron entre 1999 y 2016. Su vitrina conjunta se distribuye de la siguiente manera:

Abierto de Australia : cuatro títulos (2001, 2003, 2009, 2010).

: cuatro títulos (2001, 2003, 2009, 2010). Roland Garros : dos títulos (1999, 2010).

: dos títulos (1999, 2010). Wimbledon : seis títulos (2000, 2002, 2008, 2009, 2012, 2016).

: seis títulos (2000, 2002, 2008, 2009, 2012, 2016). US Open: dos títulos (1999, 2009).

Además, lograron tres medallas de oro olímpicas (Sidney 2000, Pekín 2008 y Londres 2012) y alcanzaron de forma simultánea el número uno del ranking WTA, tanto en individual como en dobles.