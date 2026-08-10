Colombia: a 48 horas de asumir, de la Espriella anuncia la captura de un importante narcotraficante

Publicado por Joaquín Núñez 9 de agosto, 2026

Abelardo de la Espriella anunció la captura de Héctor Orlando Bastidas Bravo, conocido como Bonito, uno de los líderes de los Comandos de Frontera, un grupo armado de Colombia integrado por antiguos miembros de las FARC y vinculado tanto al narcotráfico como a otras actividades criminales.

La operación tuvo lugar el sábado 8 de agosto en el municipio de Guamal del departamento del Meta, apenas un día después de que de la Espriella asumiera la Presidencia de Colombia. La captura representa uno de los primeros golpes de su administración contra las estructuras armadas que operan en distintas regiones del país.

El mandatario celebró la captura en su cuenta de X, donde describió la misión como un "golpe contundente contra el crimen organizado".

"Esta captura, realizada por orden judicial y gracias al trabajo de inteligencia, demuestra que la Fuerza Pública está actuando para recuperar la seguridad y la tranquilidad de los colombianos. A los delincuentes se les acabó la impunidad. La autoridad del Estado se respeta. ¡Patria, Honor y Lealtad! Nuestro compromiso es Colombia", añadió el presidente.

El anuncio también llegó después de cuatro años de la política de “Paz Total” impulsada por el expresidente Gustavo Petro, que buscó negociar simultáneamente con distintas organizaciones armadas. Sus críticos cuestionaron sus resultados, puesto que diversas organizaciones armadas continuaron operando y expandiendo sus actividades criminales.

Durante su discurso inaugural, De la Espriella prometió una política de mano dura contra el crimen organizado y un respaldo total a las fuerzas del orden: "Reafirmo mi intención de derrotar sin tregua al narcoterrorismo (...) La opción del diálogo está completamente agotada. El Estado en el régimen que ha terminado, fue suficientemente cómplice".

"Militares y policías de la patria, tengan la certeza de que este gobierno los protegerá como se debe hacer con los héroes de Colombia. Se les brindarán las garantías jurídicas para que no sean perseguidos por cuenta del cumplimiento de su deber”, añadió.