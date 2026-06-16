Un juez federal desestima la nueva demanda contra Sean 'Diddy' Combs: ¿Qué resolvió el tribunal?

El productor musical Sean 'Diddy' Combs posa ante las cámaras en unos premios de música AFP

Publicado por Diane Hernández 16 de junio, 2026

Una jueza federal desestimó la demanda civil presentada por la cantante Dawn Richard contra Sean 'Diddy' Combs, al considerar que la mayoría de las acusaciones fueron presentadas fuera de los plazos legales establecidos. Sin embargo, la exintegrante de Danity Kane y Diddy-Dirty Money aún podrá volver a presentar el núcleo de su reclamación ante un tribunal estatal de Nueva York.

La decisión, emitida el 12 de junio por la jueza federal Katherine Polk Failla y divulgada esta semana, pone fin al proceso iniciado por Richard en septiembre de 2024 en la jurisdicción federal, aunque deja abierta una vía para que continúe litigando una de sus principales acusaciones bajo la Ley de Protección de Víctimas de Violencia de Género de la Ciudad de Nueva York.

Qué resolvió el tribunal

Richard presentó una demanda de 55 páginas en la que acusaba a Combs de abuso sexual, agresiones físicas, amenazas, incumplimiento contractual y un patrón de comportamiento abusivo durante los años en que trabajó bajo el sello Bad Boy Records.

La jueza Failla desestimó las 18 reclamaciones incluidas en la demanda federal. Según el fallo citado por los medios, la mayoría de las acusaciones no podían prosperar porque fueron presentadas mucho después de los plazos legales establecidos por la legislación de Nueva York.

No obstante, el tribunal determinó que la primera reclamación de la demanda, relacionada con la legislación municipal sobre violencia de género, debía ser desestimada "sin perjuicio", una figura jurídica que permite a la demandante volver a presentar esa parte del caso ante un tribunal competente.

En su resolución, Failla subrayó que la decisión no constituye una valoración sobre la veracidad de las acusaciones.

"La resolución del tribunal existe independientemente de su desaprobación de las alegaciones de hecho, las cuales, de ser ciertas, son execrables", escribió la magistrada, de acuerdo a la revista Rolling Stone.

La respuesta de Dawn Richard

Tras conocerse la decisión, Arick Fudali, abogado de Richard y socio del despacho The Bloom Firm, anunció que el equipo legal seguirá adelante con la reclamación principal en los tribunales estatales.

"Estamos totalmente de acuerdo con el juez en que las acusaciones en este caso son execrables. Tenemos la intención de seguir luchando por Dawn hasta que se haga justicia", afirmó el abogado a AP.

La defensa sostiene que la parte más importante de la demanda sigue vigente gracias a la posibilidad de presentarla nuevamente bajo la legislación estatal relacionada con la violencia de género.

La posición de Combs

Los representantes de Combs no respondieron de inmediato a solicitudes de comentarios sobre la decisión judicial. Sin embargo, una declaración difundida a Billboard celebró el fallo.

"Durante bastante tiempo, las acusaciones de esta demanda generaron titulares en todo el mundo. La decisión de hoy de desestimar el caso es un importante recordatorio de que las acusaciones no son conclusiones y que los tribunales existen para evaluar las demandas según los estándares legales establecidos", señaló un portavoz.

Cuando la demanda fue presentada en 2024, el entorno de Combs había manifestado que el empresario estaba "sorprendido y decepcionado" por las acusaciones.

Las acusaciones de la cantante

Richard trabajó con Combs entre 2004 y 2012, primero como integrante del grupo Danity Kane y posteriormente en el proyecto Diddy-Dirty Money.

En su demanda, alegó haber sido víctima de tocamientos no consentidos, amenazas y diversas formas de maltrato psicológico. También afirmó haber presenciado episodios de violencia física contra Casandra 'Cassie' Ventura, entonces pareja de Combs.

Entre otras acusaciones, Richard sostuvo que fue encerrada durante horas en un vehículo como castigo, que era sometida a comentarios degradantes y sexistas, y que observó conductas abusivas dentro del entorno profesional y personal del fundador de Bad Boy Records.

Combs ha negado reiteradamente las acusaciones formuladas en su contra.