Trump condiciona el acuerdo nuclear con Arabia Saudí a que se sume a los Acuerdos de Abraham y normalice las relaciones con Israel

Publicado por Carlos Dominguez 23 de julio, 2026

El presidente Donald Trump dejó claro este jueves que el pacto para desarrollar un programa de energía nuclear civil en Arabia Saudí solo seguirá adelante si Riad se suma a los Acuerdos de Abraham y normaliza sus relaciones con Israel.

El entendimiento, anunciado el miércoles, llega en medio de la guerra que Washington mantiene con el régimen iraní, conflicto impulsado en gran parte por las inquietudes sobre el programa nuclear de la República Islámica.

Para Arabia Saudí, rival regional de Irán, el pacto se presentaba inicialmente como un acceso a tecnología nuclear sin la obligación de reconocer a Israel. Sin embargo, Trump afirmó en redes que el convenio "será aprobado, pero está totalmente supeditado a que Arabia Saudita se sume a los muy respetados y exitosos Acuerdos de Abraham".

Según informó AFP, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, valoró de forma positiva la posibilidad. Su oficina señaló que un reconocimiento saudita de Israel representaría "un avance histórico para la paz en Oriente Medio".

El pacto genera ingresos, pero Trump niega el enriquecimiento de material

El acuerdo se perfila como una fuente potencial de miles de millones de dólares para compañías estadounidenses. Según el Wall Street Journal, una cláusula podría permitir que empresas estadounidenses construyan una planta de enriquecimiento de uranio en territorio saudita.

El Departamento de Energía de Estados Unidos no confirmó ese punto y se abstuvo de comentar, mientras Trump escribió en Truth Social: "¡No habrá enriquecimiento de material!".

El Congreso debe examinar el pacto. Dado el control republicano de la legislatura, no se esperan demoras significativas en su puesta en marcha.

Por su parte, el secretario de Estado Marco Rubio insistió este jueves desde Manila en que cualquier acuerdo de energía nuclear civil que firme Estados Unidos con cualquier país incluirá salvaguardias para impedir su conversión en un programa de armas.