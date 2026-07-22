Colombia albergará la sede del Escudo de las Américas

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, durante una comparecencia NurPhoto via AFP .

Publicado por Alejandro Baños 22 de julio, 2026

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció que su país albergará la sede central del Escudo de las Américas, iniciativa militar internacional impulsada por el presidente Donald Trump para combatir el crimen organizado y el narcotráfico.

Por el momento, Colombia no forma parte del Escudo de las Américas, pero De la Espriella aseguró en varias ocasiones que su país se adherirá pronto.

A través de un video publicado en redes sociales, el líder conservador colombiano confirmó que Medellín, ciudad en la que está "la cabeza de la serpiente del narcotráfico", será la sede de la iniciativa.

"Vamos a tener, y es un anuncio muy importante, la sede principal del Escudo de las Américas", dijo De la Espriella. "Desde Medellín y desde el área metropolitana salen la mayoría de órdenes al resto de país, así que nos vamos a concentrar en Medellín para luchar contra el crimen como debe ser".

El Escudo de las Américas, iniciativa de cooperación internacional para combatir el crimen organizado, fue lanzada por Trump en marzo, durante una cumbre celebrada en Miami (Florida) a la que asistieron líderes de varios países americanos.

A esta alianza, además de Estados Unidos, se sumaron en un primer momento Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Trinidad y Tobago.