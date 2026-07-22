México: las autoridades abaten al presunto jefe de sicarios del CJNG en Manzanillo

Publicado por Carlos Dominguez 22 de julio, 2026

Las autoridades mexicanas informaron este martes que un operativo policial en el puerto de Manzanillo, Colima, terminó con la muerte de un presunto jefe de sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y de su escolta. El enfrentamiento se produjo mientras los funcionarios intentaban asegurar drogas y armamento.

Según la Fiscalía del estado de Colima, los agentes fueron recibidos a tiros al llegar al lugar. Al responder al ataque, abatieron a Miguel, conocido como El Topo (por ley en México no se divulgan los apellidos), junto con el hombre que lo acompañaba.

Un puerto clave para los precursores del CJNG

Manzanillo es un punto estratégico en el Pacífico mexicano. Por ese puerto entran con frecuencia precursores químicos utilizados para la fabricación de drogas sintéticas, entre ellas el fentanilo. El operativo se enmarca en los esfuerzos por interrumpir esas cadenas de suministro.

El CJNG es considerado, junto con el Cártel de Sinaloa, una de las dos organizaciones criminales más grandes y violentas del país. En febrero de 2025 el Gobierno de Estados Unidos lo designó como "organización terrorista extranjera".

La muerte de El Topo ocurre meses después de otro golpe para el cártel. Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho y fundador del CJNG, murió en febrero durante un operativo del Ejército mexicano orientado a su captura, que se apoyó en información proporcionada por la inteligencia de Estados Unidos.