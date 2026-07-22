El último recuento cifra en más de 5.300 los fallecidos en los terremotos de Venezuela

Publicado por Carlos Dominguez 22 de julio, 2026

La cifra de fallecidos por el devastador doble terremoto que sacudió Venezuela el pasado 24 de junio superó los 5.300 muertos, según el último balance oficial difundido este martes.

Los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 golpearon con especial fuerza el estado costero de La Guaira, considerado la zona cero de la tragedia. Hasta el momento, las autoridades han confirmado 5.346 personas fallecidas, una cifra que sigue aumentando lentamente mientras los rescatistas continúan trabajando entre los escombros.

Desaparecidos: la cifra que el Gobierno evita mencionar

Aunque las autoridades del régimen chavista no han actualizado públicamente la cifra de desaparecidos, organismos internacionales como la ONU estiman que esta podría ascender hasta 50.000 personas, mientras que algunas proyecciones locales la sitúan cerca de los 10.000.

Según informó AFP, el drama se extiende más allá de los muertos. Más de 16.700 personas resultaron heridas y al menos 23.000 quedaron sin hogar, viviendo en condiciones precarias en campamentos improvisados en estadios, plazas y aceras.

Entre escombros y réplicas: la dura realidad tras el terremoto

El terremoto también destruyó o dañó gravemente cientos de edificios: unos 856 resultaron afectados y 190 colapsaron por completo. Más de 6.400 personas fueron rescatadas con vida de entre los escombros, pero cada día que pasa reduce las esperanzas de encontrar más sobrevivientes.

Hasta la fecha han ocurrido 1.405 réplicas, según el boletín citado por AFP.