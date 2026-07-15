Abbott declara el estado de desastre en 59 condados de Texas por la amenaza de inundaciones

Publicado por Diane Hernández 15 de julio, 2026

El gobernador de Texas, Greg Abbott, declaró este martes el estado de desastre en 59 condados debido a las fuertes lluvias y al elevado riesgo de inundaciones repentinas que afectan amplias regiones del estado.

La medida permite acelerar el despliegue de recursos estatales y reforzar la coordinación con los gobiernos locales para atender emergencias, realizar rescates y apoyar a las comunidades afectadas. Además, Abbott ordenó que el Centro Estatal de Operaciones de Emergencia permanezca funcionando las 24 horas bajo un nivel elevado de respuesta.

Amenaza máxima por lluvias intensas

El panorama meteorológico continúa siendo crítico. El Centro de Predicción Meteorológica (Weather Prediction Center) mantiene un riesgo alto (nivel 4 de 4) de inundaciones repentinas para sectores del centro y sur de Texas.

Los pronósticos indican que el patrón atmosférico favorecerá varias rondas de tormentas durante los próximos días, con acumulados que podrían superar los 30 centímetros (12 pulgadas) de lluvia en algunos puntos, especialmente hacia la región de Big Bend y otras áreas del centro-sur del estado.

Rescates y carreteras inundadas

Las lluvias ya han provocado múltiples incidentes, particularmente en el condado de Uvalde, donde equipos de emergencia realizaron rescates de personas atrapadas por el agua. También se reportan carreteras completamente cubiertas por inundaciones, vehículos arrastrados por la corriente y cierres de importantes vías de comunicación.

En otros condados del Hill Country, como Bandera, Medina, Kerr, Kendall y Comal, las autoridades mantienen cierres preventivos de caminos y piden a la población evitar desplazamientos innecesarios mientras continúan las precipitaciones.

El mensaje del gobernador

Al anunciar la declaración de desastre, Abbott aseguró que la prioridad es proteger a la población.

"La protección de los texanos es mi máxima prioridad. Esta declaración garantiza que podamos desplegar rápidamente los recursos estatales para apoyar a las comunidades locales", señaló el gobernador, quien además pidió a los residentes mantenerse informados, evitar conducir por carreteras inundadas y contar con suministros de emergencia.

Condados incluidos

Entre los 59 condados incorporados a la declaración se encuentran algunos de los más poblados del estado, como Bexar, Harris y Travis, aunque el gobierno texano indicó que la lista podrá ampliarse conforme evolucionen las condiciones meteorológicas.