Abbott declara el estado de desastre en 59 condados de Texas por la amenaza de inundaciones
La declaración se da ante el riesgo de inundaciones repentinas provocado por un sistema de tormentas que afecta gran parte del estado. Las autoridades mantienen operaciones de emergencia las 24 horas y advierten que algunas zonas podrían acumular hasta 30 centímetros de lluvia antes del fin de semana.
El gobernador de Texas, Greg Abbott, declaró este martes el estado de desastre en 59 condados debido a las fuertes lluvias y al elevado riesgo de inundaciones repentinas que afectan amplias regiones del estado.
La medida permite acelerar el despliegue de recursos estatales y reforzar la coordinación con los gobiernos locales para atender emergencias, realizar rescates y apoyar a las comunidades afectadas. Además, Abbott ordenó que el Centro Estatal de Operaciones de Emergencia permanezca funcionando las 24 horas bajo un nivel elevado de respuesta.
Amenaza máxima por lluvias intensas
El panorama meteorológico continúa siendo crítico. El Centro de Predicción Meteorológica (Weather Prediction Center) mantiene un riesgo alto (nivel 4 de 4) de inundaciones repentinas para sectores del centro y sur de Texas.
Los pronósticos indican que el patrón atmosférico favorecerá varias rondas de tormentas durante los próximos días, con acumulados que podrían superar los 30 centímetros (12 pulgadas) de lluvia en algunos puntos, especialmente hacia la región de Big Bend y otras áreas del centro-sur del estado.
Rescates y carreteras inundadas
Las lluvias ya han provocado múltiples incidentes, particularmente en el condado de Uvalde, donde equipos de emergencia realizaron rescates de personas atrapadas por el agua. También se reportan carreteras completamente cubiertas por inundaciones, vehículos arrastrados por la corriente y cierres de importantes vías de comunicación.
En otros condados del Hill Country, como Bandera, Medina, Kerr, Kendall y Comal, las autoridades mantienen cierres preventivos de caminos y piden a la población evitar desplazamientos innecesarios mientras continúan las precipitaciones.
El mensaje del gobernador
Al anunciar la declaración de desastre, Abbott aseguró que la prioridad es proteger a la población.
"La protección de los texanos es mi máxima prioridad. Esta declaración garantiza que podamos desplegar rápidamente los recursos estatales para apoyar a las comunidades locales", señaló el gobernador, quien además pidió a los residentes mantenerse informados, evitar conducir por carreteras inundadas y contar con suministros de emergencia.
Condados incluidos
Entre los 59 condados incorporados a la declaración se encuentran algunos de los más poblados del estado, como Bexar, Harris y Travis, aunque el gobierno texano indicó que la lista podrá ampliarse conforme evolucionen las condiciones meteorológicas.
Sociedad
Temporada de huracanes 2026: un pronóstico moderado
Diane Hernández
Qué se espera en las próximas horas
Las autoridades insisten en una recomendación clave: no intentar cruzar carreteras cubiertas por agua, ya que la mayoría de las muertes relacionadas con inundaciones ocurren cuando los conductores ingresan a zonas anegadas.