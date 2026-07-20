Un campeón de fe: los campeones españoles hablan de cómo sus creencias les ayudaron a ganar el Mundial

Publicado por Israel Duro 20 de julio, 2026

España ha sido un campeón de fe en este Mundial. El combinado dirigido por Luis de la Fuente, ha dado muestras de su personalidad imponiéndose en los últimos minutos en varios de los encuentros de la fase eliminatoria, o incluso en la prórroga, como ocurrió en la final. sin embargo, no sólo ha sido una cuestión de creer en sí mismos o de buen juego, ya que varios de los integrantes de la expedición española han hablado abiertamente de su religiosidad y de cómo Dios les ayuda en su día a día y su desempeño sobre el campo.

El primero es el propio De la Fuente. El seleccionador español ha hablado abiertamente de la importancia de la fe en su vida desde qu tomó las riendas del equipo hace unos años. Ferviente católico, el riojano no tiene problemas en hablar con los periodistas sobre la importancia de Dios en su vida y ha conseguido ganarse su respeto con un discurso claro y sin ambigüedades.

"Rezo todos los días, no soy supersticioso"

"La fe es algo personal. Como soy libre y puedo elegir, mi inteligencia y mis experiencias me invitan a creer en Dios porque me aporta mucha seguridad y fortaleza", llegó a decir en su día, cuestionado sobre sus creencias, que algunos periodistas trataban de confundir con superstición: "Rezo todos los días, no soy supersticioso".

Eso sí, De la Fuente quiso dejar claro que, para él, Dios no es un talismán o un genio de la lámpara al que pedir la victoria antes de cada partido: "Rezo todos los días, pero no porque esté en un Mundial ni pretendo sacar un resultado. Doy gracias todos los días, cada mañana que me levanto, de que estoy bien… es otro día más que puedo disfrutar de la vida. Creo que sería injusto pedirle ayuda a Dios para que me ayude a mí y no al rival. Pido salud, especialmente, y que me dé opciones para seguir peleando".

La gente para a De la Fuente por la calle para agradecerle su "sinceridad y valentía"

Además, el técnico español también aplaudió el resurgir cristiano en el mundo y en la sociedad, algo que él achaca a que la gente por fin habla con más libertad: "De un tiempo a esta parte la gente está simplemente expresándose libremente. Y también su credo religioso. En mi experiencia, yo estoy feliz. Me encanta, me da mucha fortaleza, me da mucha seguridad. Me ha permitido ser la persona que soy hoy".

Un punto en el que figuras como él han tenido mucho que ver, aunque él se resiste a colgarse medallas. De hecho, en una entrevista con el periódico español ABC, reconoció que la gente le "para por la calle" para agradecerle su "valentía y sinceridad" al hablar de su fe.

Rodri: "Yo soy muy cristiano, y creo que hay alguien arriba ayudándome, seguro"

No obstante, el caso del seleccionador, aunque sí el más notable, puesto que siempre ha puesto la fe en el escaparate como un ejemplo de su libertad y para la que ha pedido respeto con contundencia, no es el único en el vestuario.

Rodri, el mejor jugador del Mundial y capitán del grupo que lazó el trofeo también ha dejado meridianamente clara su fe: "Yo soy muy cristiano, y creo que hay alguien arriba ayudándome, seguro".

Ferrán Torres: "Gracias a Dios siempre me da esas fuerzas para seguir"

También el autor del tanto que dio su segunda estrella a España, Ferrán Torres, expuso públicamente su fe católica antes de la final ante Argentina en una entrevista con Rome Reports: “Tengo la cruz y una Virgen, al final creo que es algo que me da mucho apoyo, tener muchísima fe y para mí es algo muy importante”.

Además, el atacante del FC Barcelona también quiso agradecer a Dios el gol en la final, tras haber sido duramente criticado durante el torneo: “Gracias a Dios siempre me da esas fuerzas para seguir y al final, como digo, Dios le da las cosas a quien más se lo merece".

Pubill: "Irte a casa y recogerte y hablar con Dios desde tu propia intimidad te ayuda mucho"

Aunque apenas ha disputado 26 minutos en el Mundial, Marc Pubill se ganó su puesto entre los elegidos tras ser un pilar en la defensa del Atlético de Madrid, el equipo que más jugadores tenía entre los finalistas. El central y lateral contestó claramente que "sí" es creyente y practicante cuando fue cuestionado por los periodistas. Para él, estar en la lista fue "un regalo divino".

"Le doy gracias a Dios por todo. Por levantarme por la mañana y por acostarme por la noche, y por tener la vida que tengo, que soy un afortunado", añadió. El jugador destacó que su fe ha sido clave en los momentos difíciles por lo que ha pasado a lo largo de su vida, y que la oración le ha ayudado entonces.

"Irte a casa y recogerte y hablar con Dios desde tu propia intimidad te ayuda mucho. Dios siempre tiene cosas buenas para ti, siempre y cuando tú creas en él. Al final me han llegado esas cosas buenas y creo que me las ha puesto por delante. Luego tú tienes que aprovecharlas".

Aunque no se ha expuesto públicamente, Nico Williams sí ha contado en reiteradas ocasiones que sus padres fueron atendidos por la ONG de la Iglesia Católica Cáritas, que ayuda a los más desfavorecidodos, cuando llegaron a España sin nada. Él fue bautizado y educado en los valores cristianos.