La Casa de la Moneda producirá monedas de 1 dólar con el rostro de Trump

Publicado por Just The News 15 de julio, 2026

La Casa de la Moneda de EEUU tiene previsto comenzar la producción de una moneda de 1 dólar con la efigie del presidente Donald Trump para conmemorar el 250.º aniversario de la fundación de la nación.

"Mientras Estados Unidos conmemora los 250 años de independencia, la [Casa de la Moneda de EE. UU.] comenzará a acuñar esta nueva moneda de oro de 1 dólar para honrar el legado perdurable de la libertad y como símbolo duradero del patriotismo",anunció el secretario del Tesoro, Scott Bessent. "Con la efigie del presidente Trump, celebra la fortaleza de los valores estadounidenses y la promesa de una nación dedicada a preservar la libertad para todos".

Trump ya había puesto fin a la producción de centavos durante su segundo mandato, por lo que este lanzamiento no es más que el último gran cambio introducido por su administración en la Casa de la Moneda de EEUU.

La moneda muestra la imagen de Trump junto con las palabras "In God We Trust", mientras que en el reverso aparece el sello de EEUU adornado con el número 250.

Síguelo en X.



Ben Whedon es el corresponsal político jefe de Just the News.

© Just The News