Publicado por Alejandro Baños 15 de julio, 2026

La demanda para presenciar los grandes eventos deportivos provoca que el precio de las entradas se disparen. Y en el Mundial 2026 no iba a ser menos. Para ver en directo la final este 19 de julio en el NYNJ Stadium —comercialmente conocido como MetLife Stadium—, cada espectador deberá abonar una cifra que muchos aficionados no pueden asumir.

Con las localidades oficiales ya agotadas en la web de la FIFA, los hinchas se han visto obligados a recurrir a plataformas alternativas de venta para intentar conseguir un pase de última hora

De acuerdo al portal de venta de entradas SeatPick, el precio mínimo para ver a los dos finalistas este domingo es de 5.650 dólares, algo que ha provocado indignación dentro de una de las federaciones nacionales que estarán representadas en el NYNJ Stadium.

"Es algo que no se puede permitir. Hay muchos aficionados españoles, de clase media o clase baja, que hacen un esfuerzo muy grande para estar aquí", dijo Rafel Louzán, presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

Esta 'locura' se acentúa cuándo se observa el precio más alto. El asiento más caro, en la zona VIP del estadio, está en estos momentos en más de 148.000 dólares.

Sabiendo que varían en función de la demanda, los precios podrían continuar subiendo durante los próximos días, antes de que se celebre la final del Mundial 2026.