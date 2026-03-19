El director del Servicio Postal advirtió que la agencia se quedará sin fondos en 12 meses

Publicado por Diane Hernández 19 de marzo, 2026

El director general del Servicio Postal de Estados Unidos (USPS), David Steiner, advirtió ante el Congreso que la agencia corre el riesgo de quedarse sin dinero en menos de un año si no se implementan medidas para aumentar los ingresos.

Durante una audiencia del Subcomité de Supervisión de Operaciones Gubernamentales de la Cámara de Representantes, Steiner y los legisladores discutieron distintas opciones para evitar una interrupción total del servicio postal. Steiner solicitó autorización para obtener préstamos adicionales y aumentar el precio del sello de primera clase de 78 a 95 centavos, señalando que actualmente EEUU tiene el costo de envío más bajo del mundo industrializado.

"Si lo comparamos con Francia, donde el precio es casi 3 dólares, y con Inglaterra, que es de 2,50 dólares, la distancia máxima que recorren esas cartas es aproximadamente 600 millas menor que la del estado de Texas. Realizamos envíos desde el extremo de Puerto Rico hasta el extremo de Alaska por 78 centavos. Eso es una distancia de 5.000 millas", explicó Steiner según los medios.

La salvación en 95 centavos

El director del USPS aseguró que un aumento a 95 centavos resolvería en gran medida las pérdidas controlables de la agencia sin dejar de ofrecer los sellos más baratos entre los países desarrollados.

El presidente del subcomité, Pete Sessions, republicano por Texas, expresó su oposición a la subida del franqueo, y advirtió que se necesitarán decisiones difíciles para abordar la situación.

Steiner también pidió mayor flexibilidad para obtener préstamos más grandes. "Una medida sencilla, como aumentar nuestra capacidad de endeudamiento, nos da tiempo para determinar qué debe hacer el Servicio Postal para servir mejor al público estadounidense", afirmó.

USPS ha sufrido una reducción drástica en el uso del correo

El funcionario destacó que el USPS ha sufrido una reducción drástica en el uso del correo, pasando de aproximadamente 213.000 millones de piezas anuales a 109.000 millones, lo que representa unos 81.000 millones de dólares en ingresos perdidos al precio actual del sello. En el año fiscal 2025, la agencia reportó una pérdida neta de aproximadamente 9.000 millones de dólares.

La representante Virginia Foxx, republicana por Carolina del Norte, expresó preocupación por la calidad del servicio y por el aumento de la deuda. Por su parte, el representante Kweisi Fume, demócrata por Maryland, apoyó a regañadientes la propuesta de aumentar el límite de endeudamiento, comparando la situación con la necesidad de evitar que "el Titanic se hunda sin hacer nada".