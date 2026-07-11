Publicado por Alejandro Baños 11 de julio, 2026

Los San Antonio Spurs han blindado su futuro al asegurar la continuidad a largo plazo de su estrella, Victor Wembanyama. Con esta extensión contractual, la franquicia texana reafirma al pívot francés como el eje central de su ambicioso proyecto deportivo, que tiene entre ceja y ceja volver a ser los campeones de la NBA.

Según la información reportada por AFP, el acuerdo con Wembanyama es de cinco temporadas —la última de ellas con opción de jugador— y 252 millones de dólares, el máximo permitido para alguien con un contrato de novato.

"Estoy aquí para quedarme. Haré lo que haga falta", dijo Wemby tras firmar su nuevo contrato.

Por su parte, los Spurs publicaron un video en el que se ve al talentoso jugador francés firmar su nuevo contrato.

La franquicia texana eligió a Wembanyama como número uno del Draft de la NBA 2023, siendo el jugador más prometedor de su generación. Hasta la fecha, su desempeño en la mejor liga del mundo con los Spurs ha sido sobresaliente: en las tres temporadas regulares que ha disputado hasta la fecha ha promediado 23,6 puntos, 11 rebotes y 3,6 asistencias en 181 partidos.

En esta última temporada, en la que ha disputado sus únicos Playoffs hasta el momento, registró 23,8 puntos, 10,9 rebotes y 2,7 asistencias en 22 partidos. Los Spurs se quedaron a un paso de volver a sentarse en el trono: perdieron las Finales de la NBA frente a los New York Knicks.