Terremotos en Venezuela: el balance de víctimas supera las 4.000

Publicado por Alejandro Baños 11 de julio, 2026

El último reporte del régimen venezolano indicó que el número de muertos por los dos terremotos que azotaron parte del país a finales de junio superó las 4.000 víctimas.

A través de un comunicado emitido este viernes al que tuvo acceso AFP, el presidente del Parlamento de Venezuela, Jorge Rodríguez, informó de que se registraron 4.118 muertos y 16.740 heridos.

En el parte del jueves, el número de víctimas mortales ascendía a 3.889.

El 24 de junio, en torno a las 6:00PM hora local, un sismo de magnitud 7,2 hizo temblar diferentes puntos de la región centro-norte de Venezuela —incluida la capital, Caracas, y la zona costera de La Guaria, donde se produjeron los mayores desperfectos y donde se registraron más víctimas y heridos—.

Segundos después llegó el segundo de los terremotos, en este caso de magnitud 7,5, que fue el que terminó por devastarlo todo.

Las autoridades ubicaron el epicentro de los terremotos en el municipio Veroes, en el estado Yaracuy.

Además del balance de muertos y heridos, se registraron colapsos e importantes desperfectos en miles de edificios y otras infraestructuras. Todavía se desconoce el paradero de muchas personas.