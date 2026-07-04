250 años de Independencia: los españoles que contribuyeron a la libertad de Estados Unidos

Publicado por Williams Perdomo 4 de julio, 2026

La Real Academia de la Historia destaca a diez figuras vinculadas con el apoyo que la Monarquía Hispánica brindó a las Trece Colonias durante la Guerra de Independencia de Estados Unidos. Procedentes de ámbitos como la política, la diplomacia, la administración, el comercio y las fuerzas armadas, participaron en un proceso que la institución considera decisivo para el nacimiento de la nueva nación. En este aniversario 250, repasamos quiénes fueron y cuál fue su aporte.

Carlos III (Madrid, 1716-1788) fue rey de España durante la Guerra de Independencia de Estados Unidos. Durante su reinado, España prestó ayuda financiera y logística a los rebeldes de las Trece Colonias y, desde 1779, intervino abiertamente en la guerra contra Gran Bretaña.

Pedro Pablo Abarca de Bolea y Ximénez de Urrea, conde de Aranda (Siétamo, Huesca, 1719-Épila, Zaragoza, 1798), militar, diplomático, político y empresario, firmó en 1776, como embajador español en París, la libranza de dos millones de libras tornesas destinadas por España y Francia para auxiliar a las colonias inglesas de América. Ese mismo año participó en una reunión con Benjamin Franklin para valorar la ayuda española en la guerra.

Luis de Córdova y Córdova (Sevilla, 1706-San Fernando, Cádiz, 1796), marino y capitán general de la Armada, estuvo al mando de la flota hispanofrancesa que intentó invadir el sur de Inglaterra en 1779. En 1780 capturó un convoy británico de 55 buques con armas, tropas, 80.000 mosquetes y más de un millón de libras esterlinas destinados a reforzar al ejército británico en las Trece Colonias.

Bernardo de Gálvez, conde de Gálvez (Macharaviaya, Málaga, 1746-Tacubaya, México, 1786), teniente general y virrey de Nueva España, conquistó en 1779 los puestos británicos del Misisipi y, en 1780, tomó Mobile, operaciones que consolidaron el dominio español sobre el valle del Mississippi y el golfo de México.

José de Gálvez y Gallardo, marqués de la Sonora (Macharaviaya, Málaga, 1720-Aranjuez, Madrid, 1787), abogado, consejero de Indias, secretario de Estado y del Despacho de Indias y gobernador del Consejo de Indias. La Real Academia de la Historia lo incluye entre los protagonistas de la participación española en la independencia estadounidense.

Diego María de Gardoqui y Arriquíbar (Bilbao, 1735-Turín, 1798), hombre de negocios, hacendista ilustrado y diplomático, envió en 1775 los primeros mosquetes, pistolas y suministros a los rebeldes y, por encargo de Carlos III, organizó posteriormente el transporte de fondos, mantas, fusiles, botas y telas para las Trece Colonias.

Juan de Miralles Trayllon (Petrel, Alicante, 1713-Morristown, Nueva Jersey, 1780), comerciante y negociante, figura entre los protagonistas seleccionados por la Real Academia de la Historia por su participación en el apoyo español a la independencia estadounidense.

José Moñino y Redondo, conde de Floridablanca (Murcia, 1728-Sevilla, 1808), estadista, político y jurista, es uno de los protagonistas destacados por la Real Academia de la Historia en este proceso histórico.

Juan Francisco de Saavedra y Sangronis (Sevilla, 1746-1819), militar, diplomático y político, entregó en Cuba 2.500.000 pesos a los aliados franceses para ayudar a los rebeldes norteamericanos en 1781.